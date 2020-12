“Tenemos confianza en el equipo, pero está claro que hay que tener los pies en la tierra. No hemos ganado nada. Hoy tenemos una gran posibilidad de cerrar un año muy bueno, por el tipo de torneo que tenemos. No basta con ser el equipo con más puntos, no basta ser el mejor visita, no basta ser el mejor en casa, no basta ser el más goleador. Hay que ganar las finales”, insistió.