¿Qué pasa si llega una oferta por un jugador? “Me siento con el muchacho a analizarla. Si alguien tiene una oferta concreta, que venga y nos sentamos a hablar. No le vamos a cerrar el espacio a nadie. Nosotros no andamos buscando que se vayan. Todos los agentes saben cuáles son los montos, si tienen ofertas, que me llamen y lo que les pedimos es que si tiene la oferta es por escrito, no llamen, ni le llenen la cabeza a los jugadores”, respondió el presidente manudo.