Fernando Ocampo: ‘Hay un mandato claro de la Asamblea para seguir adelante en los proyectos’

Fernando Ocampo dijo sentirse muy contento de ver la madurez de la Asamblea de Alajuelense para discutir temas y tomar decisiones pensando en qué es lo mejor para la Liga. (Prensa Alajuelense)

Más de 120 socios de Alajuelense acudieron este sábado a la Asamblea Extraordinaria y por aclamación decidieron darle un espaldarazo a la Junta Directiva para que continúe con sus proyectos.

El primer punto en agenda era conocer un informe sobre la evolución del diseño del nuevo estadio y se explicó el trabajo que han hecho las firmas Piasa y Gensler.

“Se contó un poquito el proceso en el que se está y un cronograma tentativo de cómo nosotros vemos el proceso, tratando de iniciar la construcción en 2023, pasando toda la tramitología y que el estadio pueda estar concluido en 2025, ojalá a inicios”, expresó el presidente de la Liga, Fernando Ocampo.

Luego se presentó por parte de la auditoría la explicación de los estados financieros y según el jerarca, “es una opinión auditora absolutamente limpia”.

Después de eso, el fiscal Manrique Lara efectuó una explicación sobre temas de estatutos y de inscripción de personerías.

“Se hicieron una serie de propuestas que fueron aprobadas por aclamación para seguir adelante y enfocarnos todos como familia, unidos en lo más importante, que son los torneos, tanto masculino como femenino, que estamos entrando en la segunda etapa del campeonato”, citó Ocampo.

Manifestó que esta Asamblea lo dejó muy contento y que se siente orgulloso de ver como la Liga demuestra la madurez de poder conversar los temas, al ser una asociación donde es válida la diversidad de criterios.

Un grupo de exdirigentes habló públicamente sobre su disconformidad y hasta acudió al Registro al creer que hubo vicios de nulidad en la Asamblea de mediados de 2021. Eso daba para pensar que este sábado habría tensión.

“La desinformación siempre es lo que le puede hacer daño a una institución. Uno tiene que tener la cabeza fría, recordar siempre lo que uno representa. A nivel de Junta Directiva nosotros no salimos a contestar, me parece que las discusiones tienen que ser aquí en la Asamblea, uno no discute temas internos por la prensa, nosotros somos absolutamente respetuosos”, afirmó Ocampo.

Insistió en que respetan las opiniones de cada aficionado y que fue la misma Junta Directiva la que convocó a sus socios para evitar confusiones.

“Lo que hicimos fue aclarar, presentar las cosas como son y que fuese la Asamblea la que determinara cómo seguir. Hay un mandato claro de la Asamblea para seguir adelante en los proyectos y la verdad que estamos muy satisfechos”.

Y agregó: “La madurez que vimos en la Asamblea donde las propuestas de cómo proceder fueron aceptadas por unanimidad, por aclamación, creo que sin duda alguna da un espaldarazo muy importante para lo que viene y nosotros muy comprometidos con llevar adelante los distintos procesos con los que estamos”.

Cuando ya salían del Morera Soto, varios socios decían que no terminaban de entender por qué algunos piden repetir la Asamblea de junio y que se deba hacer la elección del presidente y otros cargos de nuevo, pues en aquel momento esa única papeleta se ratificó por aclamación.

Al consultársele a Ocampo por esa inquietud, indicó que ese es uno de los temas que debían explicarle a mucha gente.

“Recibimos una carta de seis asociados que presentan algunas preocupaciones por una Asamblea que fue hace nueve meses y alguna gente ha manifestado que por qué tan tarde. En una asociación como estas todo el mundo tiene derecho de hacer valer sus derechos y se le da el trámite correspondiente”, apuntó.

Por eso insiste en que la Asamblea de este sábado era importante.

“Se debían aclarar algunas cosas que se estaban diciendo, que la gente dimensionara realmente si todo esto que se decía era necesario o no y creo que nuevamente, al final nos podemos de acuerdo y nos enfocamos en seguir adelante”.

Por su parte, el fiscal de la Liga, Manrique Lara dijo que con respecto a la fiscalización presentada por un grupo de exdirigentes, la Junta Directiva y la fiscalía son respetuosos y que acatarán lo que diga el Registro.

“Si se hizo algo incorrecto será subsanado inmediatamente, pero inclusive no nos han dado audiencia. No se ha dado curso al proceso de fiscalización que se presentó hace uno o dos meses, cuando la asamblea fue en junio y respetaremos muchísimo lo que diga el Registro, lo que diga la Ley, porque vivimos en un país de derecho y de legalidad, eso haremos y respetaremos muchísimo”, exteriorizó Lara.

A la Asamblea de este sábado llegaron los expresidentes liguistas Jorge Hidalgo y Raúl Pinto, así como el exdirectivo José Cabezas. No estuvieron los exdirigentes Marco Vásquez ni Francisco Llobet.

Los estatutos

Los nuevos estatutos de Alajuelense aún no entran en vigencia. Fernando Ocampo explicó que el proceso no es sencillo y que tal vez ha durado un poco más de la cuenta de lo que hubiesen querido.

“Ya fueron aprobados por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y ahora están en el Registro. Han pedido algunas correcciones menores, subsanar algunos temas para que haya más claridad y los estatutos tienen que ser absolutamente claros. Se dio una aprobación de la Asamblea para que se retiren los estatutos, se hagan las correcciones y se vuelvan a presentar de inmediato para lograr la aprobación lo antes posible”, reseñó Ocampo.

Mientras que Manrique Lara espera que dentro de unos cuatro o cinco meses esos estatutos finalmente entren en vigencia.