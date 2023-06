Fernando Lesme quiere jugar con Alajuelense y Grecia negocia con un club su traspaso

Fernando Lesme es uno de los extranjeros más apetecidos en el fútbol nacional, incluso se ha mencionado que posee ofertas en el exterior, pero él tiene claro dónde desea jugar.

El paraguayo afirmó en Tigo Sport que espera jugar con Alajuelense. Lesme aseguró que Peggy Guillén, presidenta de Grecia, negocia con un club nacional y él espera que sea la Liga.

“Estaba conversando con Peggy Guillén, ya que está negociando con un club pero no me quiso decir con el equipo que está negociando. Ojalá sea lo que yo pienso, me gustaría Alajuelense”, afirmó Fernando Lesme.

El delantero comentó que habló con Peggy Guillén sobre su posible salida y ella le dijo que está negociando con un club nacional.

Lesme, en medio de su alegría y sonrisas, dijo que ojalá sea el equipo que él quiere, ya que es fanático de esa institución.

Fernando Lesme cerró diciendo que a él le gustaría ponerse la camisa de Alajuelense. En otras oportunidades en sus redes sociales, Lesme ha dejado ver que le gusta el fútbol de los manudos.