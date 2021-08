Fernán Faerron tuvo un regreso soñado con Alajuelense

Fernán Faerron volvió a jugar con Alajuelense y fue la figura del partido. (Alonso Tenorio )

Todos los jugadores empezaban de cero con Luis Marín y, en el caso del juvenil Fernán Faerron, tuvo un regreso soñado.

Si bien es cierto el defensor arrastraba una sanción de tres fechas, también estaba de por medio una situación particular que se presentó y que no estaba tan claro si el equipo contaba con él o no.

Empero, dentro de esa misión de rescatar jugadores, el nuevo técnico sabe que el zaguero no solo le puede echar la mano como central, sino que es una solución efectiva para la banda derecha.

Faerron estuvo en la suplencia el miércoles, pero este sábado fue titular y apareció como lateral.

En ese puesto lo hizo bien, pero aprovechó esa habilidad que tiene para sumarse al ataque. Aportó un gol y también generó una asistencia.

La Liga jugó de nuevo como equipo, pero Faerron fue uno de los puntos más altos en la goleada de 4-1 frente a Herediano.

“Gracias a Dios tuvimos un buen partido, vamos poco a poco, partido a partido, levantándonos de la racha que tuvimos y personalmente me siento muy contento y muy apoyado por la afición”, expresó Faerron en declaraciones a FUTV.

Dejó claro que no cree que esto sea una revancha por todo lo sucedido.

“Tengo que aprender de lo que pasó, lo estoy tomando y analizando de la mejor manera y no es una revancha. Para todo el equipo era un partido que teníamos que ganar sí o sí y levantarnos”.

De aquella situación que en su momento Agustín Lleida y Andrés Carevic decían que se manejaba a lo interno, pero que Bryan Ruiz indicó que en Alajuelense nadie está por encima de la institución, el defensa dijo: “Prefiero no referirme a eso, estoy aprendiendo de lo que pasó, analizando todo, con autocrítica, mejorar y aprender de lo que pasó”.

Cuando anotó, el primero en acercársele para felicitarlo fue el propio capitán de la Liga. También llegaron otros de los líderes de Alajuelense, como Giancarlo González.

“Aquí todos tenemos el respaldo de todos, juegue quien juegue se va a sentir apoyado por el equipo”.

Indicó que la posición no es importante, sino asumir los juegos con carácter y con responsabilidad.

“Yo me siento cómodo donde el profe me ponga, yo le dije que yo estoy dispuesto a jugar de lo que sea, siempre me voy a matar y ahí estoy”.

Faerron también aprovechó para decir que en ningún momento le pasó por la cabeza el dejar el club.

“Me siento muy contento aquí en la Liga, muy respaldado y espero que sea mutuo”.

Al pasar a la zona mixta donde debía atender a las radios con derechos, detalló que en los últimos días analizó muy bien a Herediano junto a Luis Marín.

“Sabía las características de los jugadores que me tocaban y lo trabajamos. Esto es la Liga, nunca vamos a tener tranquilidad, tenemos que ganar sí o sí, hay que levantarnos del bache en el que estábamos, partido a partido y desde ya pensando en el partido que viene”, acotó Faerron.

Alajuelense llegó a cinco puntos y el martes se enfrentará a Guanacasteca, en el Chorotega a las 2 p. m.

