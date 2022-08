Fedefútbol subió hasta casi un millón de dólares por año la apuesta por Luis Fernando Suárez

Dada su remontada en la eliminatoria, la clasificación a tres mundiales con tres selecciones distintas y el interés en él de selecciones sudamericanas, retener a Luis Fernando Suárez no era tarea sencilla, al punto que la Fedefútbol tuvo que estirar el dinero y llevar su oferta hasta casi el millón de dólares anuales para el seleccionador nacional y su cuerpo técnico.

Según consta en el presupuesto del 2022, el Comité Ejecutivo asignó $750 mil para el banquillo de la Selección Mayor, sin incluir a Rónald Gómez. Esa apuesta subirá a partir del 2023-2026, de cara al próximo mundial. La federación amplió su presupuesto a un monto cercano al millón de dólares por año, según nos confirmación a La Nación dos fuentes que conocen el tema de primera mano.

Luis Fernando Suárez y la Selección de Costa Rica están ‘muy encaminados’ para confirmar su renovación

Este medio quiso conocer desde el sábado los detalles, por medio del presidente Rodolfo Villalobos; se le consultó sobre la nueva apuesta económica para continuar con Suárez, quien logró el objetivo de clasificar al Mundial de Qatar 2022 después de que la misión parecía imposible. Además, se quería profundizar sobre las negociaciones con algunos patrocinadores que permitirán un nuevo flujo de dinero a la operación federativa.

Sin embargo, el fin de semana anterior nos dijo que “sobre esto no podía ahondar por el momento”. Consultado este lunes, luego de la conferencia de prensa sobre la renovación del timonel, Villalobos aseguró que las cláusulas de confidencialidad le impidían hablar sobre lo acordado.

Sí aclaró que las negociaciones nunca fueron una puja al estilo de “quién de más” por ganarle a otras selecciones que podían pretender al colombiano. Si bien hubo interés de países como Perú, que apenas hace seis días anunció a Juan Reynoso como su nuevo seleccionador, de lo expresado por Rodolfo Villalobos se intuye que las negociaciones con los representantes de Suárez no fueron una subasta.

“Nunca me sentí compitiendo con nadie, pese a que sabía que había intereses de otras selecciones. Los representantes se sentaron a negociar con Costa Rica y fue con nosotros; no había nada más puesto sobre la mesa”, asegura Villalobos, quien no descartaría que el técnico haya dejado ir la oportunidad de un salario mejor en otros países.

“Sabemos que posiblemente habían muchas otras oportunidades que tenían beneficios más importantes, pero al final creo que la decisión fue integral”.

El técnico, por su parte, admitió que habrá un incremento salarial, sin dar mayor detalle y mucho menos montos, al tiempo que aseguró no fue esa la razón para quedarse en Costa Rica.

“Hay un montón de factores que lo llevan a uno a seguir en una selección. Lógicamente yo no puedo negar que uno es el económico, pero no es el más importante. Cuando tomo la decisión de quedarme acá, de verdad, en lo que menos pienso es en la cantidad de dinero que voy a ganar. Hay un incremento, pero lo más importante es todo lo demás, todo lo que alrededor se dio para decidir seguir aquí. Hay un montón de cosas que me llevaron a tomar la determinación que son emocionales y no materiales”.

Sobre el incremento en el salario, que el propio Luis Fernando Suárez admitió, se le consultó a Alexander Chacón, director del Comité Ejecutivo, quien explicó que para la dirigencia era importante contar con la renovación del técnico.

“Sí, se le aprobó a don Rodolfo un presupuesto mayor al de este año para negociar con el señor Luis Fernando Suárez. No debo detallar los montos, pero es algo natural. De momento, los objetivos se han cumplido y el desempeño es bueno”, dijo Chacón.

Otro de los puntos que conoce este este diario es que el cafetero se blindó ante una posible salida anticipada. Una de las cláusulas dicta que si la Fedefútbol desea adelantar su salida, deberá cancelarle seis meses de trabajo y no tres, como estaba en su primer contrato.

Uno de los puntos que también motivó a las partes es que la próxima eliminatoria no tendrá la participación de los equipos anfitriones, por lo que Costa Rica está llamada a ser la protagonista de la confederación y el colombiano tiene mucha experiencia: ya llevó a Honduras a la máxima justa del 2014 y ahora a la Tricolor. Como antecedente, su primer mundial fue en el 2006 con Ecuador.

Para Suárez, estar en un mundial es casi “un vicio o una obsesión”; así lo ha dicho en múltiples entrevistas, por lo que el escenario de la próxima eliminatoria lo seduce.

Por su parte, la Comisión Técnica de la FCRF se muestra complacida con la continuidad del suramericano. Robert Garbanzo, gerente deportivo de Guadalupe F. C. e integrante de la comisión, resaltó el profesionalismo con el que trabaja el técnico.

“Luis Fernando Suárez nos ha demostrado su capacidad, es un profesional que logró esa sinergia con los diferentes sectores del fútbol nacional y eso es muy bueno. Si se logra su extensión, nos deja muy complacidos”, dijo Garbanzo a Radio Columbia.

*Colaboró el periodista Milton Montenegro.