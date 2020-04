Este medio ha intentado conocer la versión de Víctor Hugo Alfaro, pero en dos ocasiones ha dicho que no referirá debido a la investigación en proceso. En tanto, no ha sido posible conversar con Chaves, tras varias intentos vía telefónica. Por otra parte, se solicitó información documental a la Municipalidad de Alajuela, como la invitación a la que luego tuvo acceso La Nación por otros medios, pero su departamento de comunicación indicó que no la darían “por ser una misiva que podría formar parte de un expediente en investigación (...)”.