“Yo a la gente le digo que uno puede cambiar de colores, de equipo, yo soy liguista. A mí no me interesa lo que está pasando con Saprissa, a mí lo que me interesa es la Liga. Me siento tan identificado, había sido saprissista, pero es que con Alonso en la Liga lo que yo quiero es saber de Alajuelense nada más. Sigo todas las páginas de la Liga, no tengo nada de Saprissa, porque ya me siento identificado. Yo sé lo que le ha costado a él y lo que le ha costado a la Liga; yo no quiero nada con Saprissa, quiero todo con la Liga y confío en que el domingo llegará la 30″, subrayó.