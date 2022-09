Fabián Coito: ‘Quedarse con 10 hombres ante un rival como Saprissa es dar demasiada ventaja’

El técnico Fabián Coito destacó el esfuerzo de sus jugadores a pesar de jugar todo el segundo tiempo con 10 jugadores, tras la expulsión de Johan Venegas. (JOHN DURAN)

¿Qué opinión le merece el arbitraje de Ricardo Montero?

Del arbitraje prefiero no hablar. Son decisiones arbitrales que pueden ser cuestionadas. Rescato el gran esfuerzo que hizo el equipo a pesar de la desventaja de tener un jugador menos. Los futbolistas lucharon y tuvieron la capacidad de haberlo intentado durante todo el segundo tiempo. Los árbitros también tienen una carga emocional importante. Quedarse con 10 hombres ante un gran rival como Saprissa es dar demasiada ventaja.

¿Por qué se metió al terreno de juego a reclamar?

En mi caso ofrezco disculpas. Somos humanos, me dejé llevar por la emoción y me metí al terreno de juego, fue un error y por eso me expulsaron. Un entrenador no debe transmitir ese tipo de sensaciones a los futbolistas. Les ofrezco una disculpa a la dirigencia y a la hinchada de Alajuelense.

¿La ausencia de afición en el clásico fue por el irregular torneo de Alajuelense?

No veo relación. No tengo palabras para la gente que vino y empujó al equipo. Debemos hacer un análisis por la gran cantidad de partidos que hemos tenido. Hasta el momento los objetivos se van cumpliendo como lo es avanzar en el Torneo de la Liga Concacaf y mantenernos en zona de clasificación. Hasta el momento que nos quedamos con 10 hombres hacíamos un buen juego.

¿Le puede pasar factura perder ante rivales directos como Herediano y Saprissa, como le sucedió a los anteriores entrenadores de Alajuelense?

Nunca haría un paralelismo con los demás colegas. Hemos enfrentado a grandes equipos, vamos a mejorar, pero tener tantos partidos seguidos no nos ha favorecido, sabiendo que este plantel llegó el torneo anterior hasta las instancias finales y tuvo poco tiempo para iniciar este campeonato.

¿Por qué insistir en el panameño Rolando Blackburn?

Es una alternativa en el ataque por su fuerza y capacidad en el área. Sobre su rendimiento es un tema subjetivo. De ninguna manera voy a establecer un juicio de un jugador. De momento goza de la confianza del cuerpo técnico.

¿Cómo analiza el rendimiento de su equipo?

Este equipo llegó hasta las últimas instancias. Nos gustaría tener un mejor rendimiento. El paladar del hincha de Alajuelense es exigente y es claro que nos está costando un poco, pero no hemos pasado un partido y ya estamos pensando en el otro. Acabamos de concluir el juego ante Saprissa y ya debemos pensar en el juego ante el Alianza.

Ante Herediano estaban abajo en el marcador y con un hombre menos, pero al final lograron empatar 2-2. ¿Qué fue diferente esta vez?

Contra el Herediano arriesgamos en forma excesiva. En el partido ante Saprissa el resultado estaba igualado y cuando tuvimos las oportunidades de empatar no las pudimos lograr.