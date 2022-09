Fabián Coito luego de la victoria de Alajuelense ante Guadalupe: ‘Yo estoy conforme’

Fabián Coito admite que la fatiga aparece en Alajuelense y que es algo que intenta controlar con su cuerpo técnico. (Albert Marín)

Más allá de esta victoria contra Guadalupe por 1 a 0, ¿hasta qué punto el equipo está jugando lo que usted quiere?

Hay una idea, conceptos de juego. Lógicamente que todo el plantel está sintiendo la fatiga y eso hace que en el partido hayamos caído por el esfuerzo que habíamos hecho contra Herediano. Yo he dicho que es un plantel corto, teníamos dos jugadores menos por las suspensiones.

Yo estoy conforme, me voy tranquilo, me voy contento por haber mantenido el cero en el arco. En la parte defensiva me voy contento, defendimos bien el área y desde el punto de vista del juego, acomodamos el equipo con lo que teníamos. Fuimos peligrosos cuando pudimos jugar. Buscamos ciertas pautas de funcionamiento, por momentos han salido y por momentos seguimos buscando.

Dice que se va contento. ¿Cuál es el principal aspecto a trabajar porque durante este partido, por momentos Sporting los estaba desplazando a la tercera posición, que será el siguiente rival de Alajuelense?

Seguir creciendo, seguir mejorando, dándole seguridad a la zona defensiva, al arco nuestro, aprovechando oportunidades que tenemos. Esta vez se metió un gol, desperdiciamos otras ocasiones.

¿Qué opina de sus dos delanteros que están viviendo realidades distintas, en el caso de Doryan Rodríguez y de Rolando Blackburn?

Sí, están viviendo realidades distintas, Doryan está en un buen momento, es un jugador explosivo, potente y Rolando tiene otras características que yo pienso que igualmente va a ser útil en algunos momentos del torneo. Por la sumatoria de partidos necesitamos delanteros con mucha movilidad y mucha explosividad.