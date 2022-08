Fabián Coito le tiene fe a Rolando Blackburn y dijo por qué Bryan Félix no estuvo en convocatoria

Fabián Coito le tiene mucha confianza a Rolando Blackburn y afirmó que el gol del canalero ya llegará. (Rafael Pacheco Granados)

Fabián Coito hizo un análisis minucioso de Alajuelense, luego de la victoria por 5 a 0 contra Alianza de Panamá, en la idea de los octavos de final de la Liga Concacaf.

Doryan Rodríguez convirtió un triplete y los otros goles fueron de Alex López y José Miguel Cubero.

¿Qué sensación le dejó Doryan Rodríguez, que anotó un triplete y levanta la mano para ser más tomado en cuenta?

Por supuesto, son las oportunidades que deben de aprovechar los futbolistas. Desde que llegamos, Doryan por los antecedentes y por lo que nos habían hablado de él lo teníamos considerado y de hecho había jugado en El Salvador contra Águila como titular.

Pero esta vez, luego de irnos conociendo cada vez más encontró un partido que se le dio muy favorable para él y yo creo que más allá de cualquier rendimiento, para un delantero el gol es lo más importante.

Él convirtió un triplete, nos sirve mucho como equipo, nos deja muy contentos el futbolista y seguro que para él es un estímulo muy grande para seguir creciendo y mantenerse siendo una de las alternativas que tenemos en ataque.

¿Cómo encuentra a Rolando Blackburn, que aún no encuentra el gol y en algunos balones que tocaba, la gente se metía un poco con él?

Rolando por los antecedentes y las características es un jugador que nos va a dar mucha utilidad, que estamos buscando el mejor rendimiento de él y también es nuestra tarea maximizar el rendimiento y prepararlo de la mejor forma.

No ha encontrado el gol y lo mismo que hablábamos de Doryan, vive del gol el delantero, pero yo tengo esperanzas por lo que hablamos permanentemente con él, por cómo se está entrenando y por cómo se está preparando para las oportunidades que le toquen. Es cuestión tiempo nada más que llegue el gol de Rolando.

¿A qué se debió que no utilizara a Bryan Samir Félix?

Estaba lesionado, estaba fuera de la plantilla, no estaba a la orden por un tema sanitario y por lo tanto no lo podíamos considerar.

¿Qué tan cerca está de encontrar su once estelar en Alajuelense?, porque ha tenido alineaciones distintas.

Yo lo que tengo claro es la intención que tenemos como equipo, a veces se hace mucho hincapié en encontrar el once y a veces se encuentra el once y el mismo once va delineando el formato y el perfil del equipo.

Lo que pasa es que en muy poco tiempo este equipo ha jugado una final, ha tenido apenas unos días de descanso y ha comenzado la preparación para un cuatrimestre de muchísima actividad. Y nos ha obligado a estar rotando y repartiendo un poco los esfuerzos para por lo menos planificar llegar a todas las instancias con un buen potencial. Eso lo dirá el tiempo.

Entonces, sé que repetir onces no será fácil para nosotros, porque en 72 horas ya estamos jugando un partido muy duro y muy importante para nosotros como es ir a Guanacaste.

Y debemos buscar a aquellos futbolistas que hayan recuperado y estén en las mejores condiciones para afrontar el partido, más allá de la idea que podamos tener de ese once como entrenadores.

Yo creo que no ha habido tantos cambios, mantenemos un perfil de equipo. Lo que tenemos que hacer a lo mejor es adaptarnos a los diferentes partidos, quizás es un error que puedo achacarme, hemos intentado preparar partidos muy diferentes en un contexto muy diferente de la misma manera.

Eso nos ha costado un poquito, pero todo es experiencia, se va haciendo y ojalá que cuando nos vuelva a tocar jugar partidos que no son como jugar en Saprissa o en estadios grandes, tengamos la capacidad de adaptarnos al partido y resolverlo como hemos podido en estas canchas.

¿Qué porcentaje le pondría a su idea en el equipo, qué tanto cree que el equipo ya la ha tomado, porque llegó de última hora y su proceso es jugando cada tres días?

Yo creo que como entrenador, en este formato que hay de tan pocos días, sería muy poco inteligente como lo dije otras veces, querer cambiar mucha cosa. El entrenador más allá de tener una idea y de intentar que el equipo se acerque a esa idea, también tiene que tener la capacidad de adaptación a las características de futbolistas, al estilo que tiene el equipo ya incorporado y cosas muy buenas que tiene.

No creo que fuera bueno, por más que pensara diferente, sacar cosas que tiene incorporadas el equipo, a veces de progresión, a veces de salida, algún perfil del equipo me gustaría que siguiera mejorando.

Me gusta la verticalidad, atacar al rival permanentemente, recibir de primera línea de presión para provocar cosas en el equipo rival, que eso se hace muy bien, que ya está incorporado dentro de la estrategia y dentro del formato que tenía el equipo antes y una presión importante sobre el rival.

También eso hay que saber si lo podemos hacer, con la seguidilla de partidos, con la poca recuperación que hay, con la base que se hizo, hay que ir regulando también un poco las cargas y adaptándonos a las posibilidades que nos brinda la recuperación, la integración y el rival también.

Alajuelense se ve con inconsistencias, porque un partido lo juega muy bien, con confianza y otros son bastante malos, como el del sábado pasado contra Santos. ¿Qué piensa usted de eso y cómo mejorarlo?

Es un poco de todo lo que respondí en la pregunta anterior, la búsqueda a veces de un perfil genera ciertas dudas y ahí es donde el equipo de repente puede tener algún problema desde el punto de vista del rendimiento.

Esa misma búsqueda en un momento puede llegar a costar, pero creo que se puede llegar a incorporar según ese perfil.

Queremos un equilibrio y una estabilidad mayor y no hacer partidos diferentes, pero que creo, que es parte de la adaptación al partido.

Algunos se juegan en un contexto diferente y tenemos que tener la capacidad de adaptación y la versatilidad del futbolista para adaptarse a lo que propone el rival y a lo que propone el propio juego. De repente ahí es donde tenemos que seguir creciendo y seguir mejorando.

¿Qué concepto le han dejado las divisiones mejores de Alajuelense?

Yo creo que está muy claro el proyecto que tiene la institución, lo lleva adelante de muy buena forma y creo que es el formato que deben tener las instituciones. El recambio permanente de futbolistas, trabajar en la base, porque aquellos que llegan a Primera División ya están en una exigencia que de repente a veces la paciencia no es muy posible y hay que llegar lo mejor preparado y tener futbolistas de recambio.

Más allá de lo que yo diga, el proyecto está muy claro en el club, va muy adelante de forma muy clara, va todo muy bien en el sentido de que van apareciendo futbolistas en los momentos del club como alternativas y como recambio a los que se van o a ciertas necesidades que tenemos como equipo.

Hay un intercambio permanente de información, yo me nutro mucho de los entrenadores de juveniles que cooperan y colaboran con el rendimiento. No solo se forman jugadores, se forman entrenadores y también hay una retroalimentación importante entre todos los integrantes del staff de Liga Deportiva Alajuelense.

¿Qué tipo de juego se espera ante Guanacasteca (domingo, 3 p. m.), sobre todo por la cancha del Chorotega?

Sabemos que es un partido diferente, que el torneo es diferente. Contra Alianza sabíamos que teníamos que aprovechar la localía, que no nos convirtieran y, en la medida de lo posible, sacar una diferencia que nos permitiera ir un poco tranquilos a la vuelta en Panamá.

Este partido con Guanacasteca es diferente totalmente, por el contexto, por las condiciones, por la fatiga que llevarán los futbolistas nuestros. Guanacasteca en esta semana viene recuperándose y preparando el partido, así que imagino un juego diferente, de otra manera.

Si bien ya hemos hablado un poco entre nosotros de ese partido, a partir de ahora nos enfocaremos directamente, esperando la recuperación de los jugadores, con qué jugadores contamos y a pensar en el partido del domingo.