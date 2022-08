Fabián Coito: ‘El equipo nunca recurrió a golpear ni salimos a pegar’

Fabián Coito celebró con sus hombres el empate de Alajuelense ante Herediano. En las gradas del Fello Meza se produjo lo mismo. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cuánto puede influir el empate en el cierre a nivel de actitud y de carácter en el equipo?

Eso se verá en el futuro y en los próximos partidos. Muchas veces decimos que los equipos son estados de ánimo y en lo que proponga el entrenador, el cuerpo técnico, lo que haya de carácter de los futbolistas y situaciones como estas, que son experiencias difíciles de hablar, hasta que no sean vividas.

Remontar un resultado, en condiciones adversas, contra el equipo que va de primero en el grupo, había dificultades por todos lados, pero cuando las personas se unen y esto trata más de relaciones humanas y de personas del deporte colectivo, hubo una demostración de eso.

Quizás no hubo posibilidades de imaginar una gran táctica, se hacía lo que se podía, pero salió a relucir la capacidad individual, el recurso humano que tiene el equipo, el compromiso, el deseo de revertir la situación, sabiendo que se estaba muy adverso y se logró. Es una demostración muy importante para todos nosotros como grupo.

¿Qué opina de la forma en la que se expulsan Aarón Suárez y Freddy Góndola, porque son circunstancias distintas, lo del panameño fue por reclamar?

Con respecto a eso, no le aporta nada si yo digo cosas que por ahí podemos estar sintiendo, porque es muy reciente el final del partido y justamente los entrenadores debemos tener esa capacidad para guardarnos cosas y trabajar en beneficio de nuestro equipo y del fútbol en general.

Las expulsiones nos condicionaron a nosotros mucho, porque estábamos jugando muy bien hasta ese momento, con posibilidades de gol, con situaciones claras, con un dominio que no se había manifestado en el tanteador, pero que nos hacía imaginar que podíamos en cualquier momento conquistar el gol.

Sumado a eso, dos goles muy rápidos, casi inmediatos, cuando quedamos desconcertados de ver cómo igualábamos las acciones y con dos goles abajo y nueve futbolistas, imaginábamos que iba a ser muy difícil.

Dejamos de lado la estrategia y la táctica para darle espacio al deseo, al compromiso, yo también diría a la clase de muchos futbolistas que están en la Liga, que no se desesperaron, que no recibieron más goles, que habría sido un caos, y tuvimos la capacidad de aprovechar las pocas situaciones que nos iba a dar el partido.

¿Qué tan preocupado u ocupado está por la posición en la tabla, porque Sporting FC se les acerca?

Están muy cerca, hay equipos que vienen creciendo y nosotros estamos en una seguidilla de partidos, que lo que podemos hacer es recuperar a los futbolistas, preparar el partido, sin grandes cambios, porque qué es lo que hacemos los entrenadores: transmitimos una idea, la llevamos a cabo, la intentamos transmitir al juego, pero en este caso no hay posibilidades de hacerlo.

Solo a través de la imagen, de la charla, de periodos con bloques muy cortos de trabajo, que quizás llevan mucho tiempo para transmitir cosas. Por lo tanto, darle continuidad a esto, a las características del equipo, de los futbolistas, prepararlos para los partidos, estudiar mucho a los rivales que es parte de lo que nos encargamos e ir jugando con la distancia que tenemos y la competencia internacional.

No me preocupo porque empezamos todos de cero y después de varios partidos estamos dos puntos arriba del tercero. Quiere decir que hemos hecho más puntos que el que viene, pero sabemos que son equipos que también vienen creciendo y hay que tener mucha atención.

Entrenar, preparar partidos, aprovechar las posibilidades que nos da el juego, intentar mantenernos en los primeros lugares después ver si en algún momento podemos darle caza a Herediano.

Al minuto 24 uno no imaginaba que la Liga perdería 2 a 0 ese primer tiempo, por como venía jugando. Ahí se notó la expulsión y luego con nueve hizo una muestra de personalidad. ¿Qué pasó?

Jugamos contra un equipo que está muy bien y que va primero en el grupo con un puntaje casi perfecto, enfrentamos a un equipo duro. Perdimos el orden, nos alteró, porque estábamos haciendo las cosas bien. Surgió una expulsión de una situación de juego, no fue producto de falta, algo que interpretó el árbitro. Yo no lo vi y no quiero generar más cosas. Me gusta hablar más de fútbol que cosas que definen el partido.

Perdimos un poquito el control, nos desordenamos en cuanto a la presión, queríamos presionarlos a todos y había que cubrir más espacios que los que teníamos asignados en principio y ahí perdimos un poco la calma, las decisiones no fueron las mejores y se nos fueron dos goles arriba.

En el medio tiempo intentamos tranquilizar, ordenarnos y luchar para revertir. Sobre el final, yo creo que siempre creímos que podíamos. El juego no nos lo demostraba tanto, pero había posibilidades, porque es un buen equipo, con altura, teníamos jugadores frescos que iban entrenando para revertir la situación.

Al final arriesgó, sacando un defensa para meter un delantero. Y llegó el gol. ¿Qué puede decir de ese cambio?

Lo peor que nos podía pasar era que nos desarmáramos, encontraran otro gol, porque iba a ser peor, todavía. La verdad que esperamos hasta el último momento, minuto 86, imaginábamos que iba a haber más minutos de descuento y pensé unos 15 minutos para Rolando Blackburn y consideraba que era posible.

Se dio el resultado, muchos opinamos en función de lo que sucedió y a veces eso condiciona la opinión.

¿Qué puede decir de los reclamos, han hablado con los jugadores sobre eso?

Todas las cosas que van sucediendo son experiencias y lo que tenemos que hacer es capitalizarlas para el futuro. Nada ganamos con perder el control y creer que podemos solucionar algo con una protesta o un golpe, lo más que pedí es que nunca recurriéramos al golpe, por más que sintiéramos cierta impotencia o cierta bronca.

El equipo no recurrió nunca a golpear, ni salimos a pegar. Y existieron las protestas que tampoco puedo decir qué pasó, porque no estaba. Y este lunes lo voy a hablar con Freddy.

Ya para el miércoles regresan al Morera Soto. ¿Cuánto anhelaba usted poder jugar ahí?

Seguro que para nosotros va a ser un estímulo, de las tantas cosas que hemos venido intentando sobrellevar, como es la poca preparación para un torneo tan exigente, la competencia permanente, afrontar viajes, jugar siempre en condición de visita, porque nunca jugamos en nuestro estadio y de alguna manera vamos sobrellevando como podemos todo lo que tenemos que ir pasando y eso lógicamente es algo bueno y a favor que vuelve para fortalecer al equipo.