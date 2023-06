Exvolante señalado de rudazo recuerda fuerte discusión con Mariano Torres

Se mantuvo en el fútbol por 16 años y el lunes anterior decidió retirarse. Jugó en Alajuelense y hasta fue clave en el histórico título del Cartaginés, sin embargo, muchos lo recuerdan más que todo por ser un rudazo.

Lo cierto es que Rónald Mauricio Montero defiende ante cualquiera que de rudo no tenía nada, e incluso ve como injusto que lo metan en ese grupo. Lo que no niega es que le encantaba discutir.

Montero conversó con La Nación y hasta aseguró que es muy posible que él le sacara más amarillas a los rivales de las que le mostraron a él. Claro, sus antecedentes de peleón los tiene bien ganados y hoy en día no para de reírse al ver una acción viral con Mariano Torres, que justifica esto. Fue en el 2018 cuando le dijo de todo al volante de Saprissa y lo castigaron con dos partidos, con ayuda del video.

Se retira Ronald Mauricio Montero, llora la pecosa pic.twitter.com/wNtydEv0ft — TD Más (@tdmas_cr) June 19, 2023

Mauricio hizo ligas menores con los brumosos, debutó con los blanquiazules en el 2017 y luego pasó por Pérez Zeledón, Aserrí, Orión FC, UCR, Liga, Guadalupe FC, volvió con los centenarios y ganó su único campeonato.

Con el Puntarenas FC cerró su carrera y pese a que tuvo regularidad en el semestre anterior, problemas con dirigentes lo hicieron dar un paso al costado y ahora hasta hay un tema legal que llevará contra el PFC.

¿Qué lo llevó a retirarse a los 36 años, si aún tenía contrato con Puntarenas?

- Siempre es una decisión complicada, no se toma de un día para otro. Cuando se dio mi salida del Cartaginés me golpeó un poco, porque quería retirarme ahí y es que ese es mi club y fue donde debuté.

”Igual, sentía que podía dar un poco más y se me abrió la posibilidad de ir a Puntarenas. Con el PFC me queda un año más de contrato, pero se dieron unos problemas, de los que no puedo hablar mucho porque se viene un proceso legal con ellos.

”El fútbol es lo más lindo que puede existir, pero por personas externas o la gente que maneja el fútbol, finalmente uno se va decepcionando y por ahí pasó mi decisión”.

¿Por qué no probar en otro equipo y seguir jugando?

- No valoré esto. La decisión ya la venía pensando desde hace varios meses y es que esto también es desgastante. Sé que aún puedo dar más en el fútbol, porque pese a que tengo 36 años, mi nivel era bueno y ya hemos visto como otras figuras de mi edad o más que se mantienen.

”Sin embargo, uno como que se cansa y lo importante es sentirse bien. Cuando uno ya no está disfrutando de lo que hace, es mejor hacerse a un lado y enfocarse en los nuevos proyectos”.

¿Qué pasó con Puntarenas y qué se viene en lo legal?

- Me queda un año más de contrato con Puntarenas, pero va a empezar algo (legal) y no puedo hablar de esto. En su momento, cuando se resuelva todo, lo comentaré. Por el momento, prefiero no hacerlo.

¿Qué le queda al mirar su carrera en el fútbol?

- Fueron 16 años en esto. Es difícil que algún futbolista juegue tanto tiempo, cuesta mucho mantenerse y en mi caso, siento que pude hacerlo e incluso tenía para seguir, pero por otros temas me hice a un lado.

Me caractericé por ser un jugador de mucha entrega, muchas agallas y coraje. Mi legado es que siempre me esforcé y nunca bajé los brazos.

¿Mauricio Montero era un rudazo?

- Muchos compañeros que tuve me decían que las personas externas me tachaban de rudo, pero yo no era un contención de esos rudazos. Es más, no fui un futbolista que recibía muchas amarillas.

”Tal vez me catalogaban de rudo porque sacaba de sus casillas a muchos jugadores y no tanto porque les diera patadas, sino porque los desubicaba con las palabras”.

Rónald Mauricio Montero debutó con Cartaginés y fue campeón con los brumosos en el Clausura 2022. El volante jugó por 16 años. (Instagram Mauricio Montero)

¿Qué les dice a quienes lo recordarán como rudo?

- Tal vez era un poco peleón, siempre que había un pleito estaba ahí metido, pero no por rudo. Lo importante es que lo recuerden a uno y las amistades que quedaron. Algunos compañeros llegaban y me decían que les caía mal, pero al conocerme, se daban cuenta del tipo de persona que soy.

Hablando de esta faceta para sacar a los rivales, ¿cuál fue la mejor discusión que tuvo y al futbolista que más insultó en una cancha?

- No hay duda, todos saben cuál fue (risas). La más viral fue la que tuve con Mariano Torres, esa fue otro nivel y hasta me suspendieron dos partidos con el video. Tal vez se dieron pleitos más grandes, pero no salieron, en cambio esta con Mariano sí la recuerdan y la vieron todos.

¿Qué pasó en aquella ocasión con Mariano Torres?

- Fue por una jugada en la que él me tiró una patada antes y eso generó todo. Los dos nos dijimos de todo, pero luego todo bien, ahí quedó.

“Incluso, con Mariano nunca hablé del tema y es que nunca tuve relación con él fuera de la cancha y tampoco nos cruzamos en camerinos o en algún otro lugar”.

¿Cuál es su reacción al ver ese video con Mariano?

- Lo que me da es risa. Fueron etapas que uno pasó y no son buenos ejemplos, pero en aquel momento se dio y quedó ahí. En la casa me regañaban y me decían que no peleara así, sin embargo, son cosas del fútbol.

¿Se transformaba al entrar a la cancha?

- Sí. Cuando entraba a la cancha me transformaba y era como si tuviera dos personalidades. En el camerino era un puro vacilón y pura algarabía, pero cuando empezaba el partido ya era otra persona, cuidaba lo mío y aveces me generaba problemas.

Ahora que ya está retirado, ¿qué hacía para sacar a los rivales de sus casillas?

- Cosillas ahí (risas). Uno que otro insulto, pero lo normal dentro de un terreno de juego y lo que pasa en todo el mundo. A algunos no les gustaba, pero es parte de esto.

”No es que uno pellizcara, majara al rival o hiciera cosas así, porque con tantas cámaras en la actualidad, no se podía. Juan Luis Hernández fue de los entrenadores que más mañas me enseñó, él buscaba ganar siempre y aplicar lo que fuera, así que uno aprendió”.

¿Cuál fue el compañero más rudo que tuvo?

- Me va a matar luego, pero creo que fue Néstor Monge. Ahí fijo va a brincar luego con lo que digo, pero sí (risas sin parar).

¿Una de las espinitas que le quedó en el fútbol fue lo que vivió con Alajuelense?

- Lo de la Liga fue muy complicado, porque llegamos en un momento en el que había una brasa ahí. En lo futbolístico no nos fue bien, pero son decisiones que uno debe tomar, para mejorar. Ponerse esa camiseta, estar en ese camerino y entrar a ese estadio son experiencias muy bonitas.

”Ahora que me retiré, me llevo todo esto, que bien o mal, las viví. Todo esto se lo podré contar a mis sobrinos en el futuro”

¿Pudo disfrutar algo al estar en Alajuelense?

- Fue algo fugaz y complicado. La afición estaba muy tirada contra el equipo y no estaba el apoyo con el que cuentan hoy en día. Cuando me llamaron para ficharme me sentí muy alegre, pero así es esto del fútbol y de todo lo que pasa uno crece y madura.

¿Qué siente al ver para atrás, saber que fue clave en el histórico título del Cartaginés y eso no lo borra nadie?

- Desde que llegué al Cartaginés (a las ligas menores) soñaba con ser campeón con el equipo. Nosotros lo logramos, somos parte de la historia y dejamos atrás 81 años muy pesados y de muchas frustraciones. Lo más lindo que me pasó fue dar la vuelta con Cartaginés.

”Fue una alegría inmensa y realmente que me voy tranquilo del fútbol, porque pensé que me iba a retirar sin ganar un título en mi carrera. Sin embargo, me pasó lo más lindo, hice realidad mi sueño, finalmente pude levantar un trofeo y fue para hacer algo histórico.

”Lo que nosotros vivimos, no lo había experimentado nadie y es que muchos se murieron sin ver a este club campeón y los hijos de esas personas llegaban a agradecernos. Ese día que ganamos llegamos a las 5 a. m. a la provincia y fue una locura total. Ese nivel de felicidad es único”.

Mauricio Montero no pudo cumplir su sueño de retirarse con Cartaginés, pero sí fue parte importante del histórico título de los brumosos en el Clausura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

¿Le quedó un sabor agridulce por no terminar en Cartaginés?

- Otro sueño que tenía era retirarme en Cartaginés, hubiera sido lo más lindo. Por cuatro meses no se me dio esta meta, de cerrar mi carrera en el club que empecé, pero así es la vida. Cuando llegó Paulo César Wanchope, él tenía su proyecto y yo quedé más aparte.

¿Qué viene en su vida luego del fútbol?

- Tengo unos proyectos personales y por lo mismo también decidí hacerme un lado. Estoy por abrir un taller mecánico en Heredia, sé bastante de este tema y espero que todo me salga muy bien con este emprendimiento.