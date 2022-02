Extranjeros de Alajuelense pasan del bajón anímico de perderse el clásico a la ilusión de volver a jugar

Los extremos Freddy Góndola e Israel Escalante están habilitados para jugar con Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Freddy Góndola e Israel Escalante ya tienen su permiso de trabajo para poder jugar fútbol en territorio nacional, tal y como lo estipula la Ley.

Fue el viernes pasado cuando la Dirección General de Migración y Extranjería le advirtió a la Unión Nacional de Clubes de Fútbol que los foráneos sin la documentación necesaria para ejercer actividades remuneradas en el país no podían trabajar.

En el caso de la Liga, eso significaba que no podían alinear a Freddy Góndola, Israel Escalante y Bryan Samir Félix hasta que estuvieran en regla. De ellos, el que aún no cuenta con el permiso de trabajo es el juvenil hondureño, pero tiene cita asignada para el trámite.

“La verdad que no lo podía creer, porque nos avisan justo con Freddy un día antes que no podíamos jugar el clásico e imagínate cómo estábamos nosotros. Teníamos muchísimas ganas de jugar el clásico, pero bueno, por cosas de la vida y de acá del país que no podíamos hacer nada”, reseñó Escalante en declaraciones proporcionadas por el departamento de comunicación de la Liga.

Mientras que el panameño Góndola fue más espontáneo al contar la forma en la que reaccionó.

“No me enojé, pero sí me bajoneé porque quería jugar, quería jugar el clásico, quería estar, quería ser protagonista, quería ayudar al equipo, quería ayudar a la institución, a mis compañeros y cuando me dieron la noticia no me enojé, pero me bajoneé”, reseñó el canalero.

Góndola afirma que tenía muchas ganas de jugar el clásico costarricense, pero considera que el fútbol da revanchas y que ya llegará su momento.

“En cuanto me dijeron (que ya puede jugar) me puse muy contento porque el partido que pasó, el clásico, estaba muy ansioso, quería jugar. Antes del partido me dieron la noticia junto al argentino y el hondureño de que no podíamos jugar y la verdad que cada jugador quiere estar en un clásico”.

Pero ya pasó esa página y ahora se concentra en el duelo de este jueves, a las 3 p. m., en el Cuty Monge, contra el cuadro dirigido por José Giacone.

“Creo que es un rival muy ordenado, muy difícil, nosotros tenemos nuestra filosofía de juego y vamos a salir a jugar como siempre lo hemos venido haciendo y hay que ir con todo para rescatar los tres puntos que se nos escaparon en el partido pasado”, citó Góndola.

El panameño también dijo que se siente muy contento en Alajuelense.

“Creo que es un grupo muy unido, desde que llegué, en el primer momento me arroparon de la mejor forma y eso a cualquier jugador lo llena de confianza y a mí me llenó de confianza, me llevo muy bien con mis compañeros y a seguir”.

Mientras que Israel Escalante también se concentra en lo que viene y no en lo que ya pasó.

“Es otro partido, vamos a pensar en lo que viene, que es Sporting FC, un rival bastante difícil y la cancha también es muy complicada, así que todos los partidos son diferentes”, subrayó el extremo argentino, quien asegura que conforme pasen los partidos, se irá acomodando mejor.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.