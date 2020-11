“Hubo una acumulación de cosas, Dios preparó mi camino, cuando yo termino con el FC Dallas, al final termino encantado y cuando regreso al país a buscar equipo, quiero una beca deportiva y que me permitiera tener una vida normal, es decir jugar en Costa Rica y estudiar, eso era lo que yo buscaba porque ya tenía mi casa, yo regreso al país y Saprissa me cierra las puertas, Heredia lo pensamos pero no, Mauricio Wright me quería en Brujas y lo pensamos pero no tenía espacio... Yo solo digo que fue que Dios me quería en Estados Unidos, el FC Dallas me ofrece trabajo en su centro de entrenamiento y colgué las botas”, detalló.