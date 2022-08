Exsaprissista Frank Zamora encuentra el desahogo anhelado tras su paso por Linafa

El delantero Frank Zamora regresó al país para escribir una nueva historia en su carrera como jugador. Fotografía: Prensa Santos.

Frank Zamora encontró en la segunda jornada del torneo nacional el desahogo que tanto buscaba.

El exdelantero del Saprissa reflexionó sobre lo que vivió en el último año, desde que dejó de formar parte del Saprissa. Ahora con el Santos de Guápiles, el futbolista comienza a ver la luz al final del camino y en su segunda aparición oficial marcó un triplete en el empate 3 a 3 con Sporting FC.

Todo hacía indicar que en el segundo semestre del 2022 Zamora jugaría en el balompié internacional, específicamente en el FAS de El Salvador, empero al final esto no sucedió y Santos se convirtió en la opción salvadora.

“Fue un año muy complicado desde salir de Saprissa hasta ahora, pero todo este tiempo me ha ayudado a recapacitar, a prepararme, a valorar a mi familia. Dios me ha puesto pruebas grandes, pero las he podido superar, porque siempre he querido salir adelante. Los comentarios me han ayudado a fortalecerme”, declaró.

Zamora explicó que su regreso a la Primera División se pudo dar antes; sin embargo, tuvo que jugar un tiempo en Linafa porque en la campaña pasada ya había firmado con tres equipos y la FIFA tiene una regla que no se puede jugar con más de tres planteles por temporada. Ante esto, Sarchí se volvió una muy buena opción.

“Le agradezco mucho a José Miguel Cubero que me abrió las puertas para entrenar en Sarchí, yo fui a jugar ahí porque no podía jugar en Primera División, me mantuve ahí un torneo, me sirvió de mucho, la gente dice de Saprissa a Linafa, eso suena mal... Pero todo eso me ayudó mucho, después de eso no había interés de ningún equipo tico, obviamente seguí trabajando físicamente, esperé la oportunidad. Al final no hubo interés solo en Grecia y me salió lo de El Salvador”, contó.

Zamora se vinculó al FAS de El Salvador, pero una serie de situaciones a lo interno terminaron por hacer que su paso fuera efímero.

“Yo me fui allá con un contrato ya firmado, hice pretemporada, estuve 20 días y después venden el equipo, la nueva organización puso todo su equipo de trabajo, ya tenían a los extranjeros y nos finiquitaron, nos intentaron colocar allá, pero no hubo chance... Me llamó Santos y sinceramente yo preferí venirme”, acotó.

El romperredes manifestó que ahora se considera un hombre más maduro, tanto dentro como fuera del campo, por lo que considera que está un muy buen momento personal y deportivo.

“Obviamente estoy más maduro, sé lo que quiero, en su momento no tenía claridad por qué trabajaba, ahora lo hago por mi familia, muy contento de llegar acá y si me abrieron las puertas, mi meta es hacer goles, demostrar porque me dieron la confianza”, reflexionó.

Zamora dijo sentirse motivado por el reto que representa suplir a un futbolista como Javon East, atacante jamaiquino que se convirtió en el referente del Santos en los últimos tiempos, al punto que fue comprado por el Saprissa.

“Es una responsabilidad muy grande, me compromete mucho, tengo la responsabilidad de suplantar a Javon y Paradela, esa responsabilidad cae sobre uno. Sé que la expectativa es mucha, lo tomo de la mejor manera, posiblemente hasta me motiva eso, la expectativa”, finalizó.