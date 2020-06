“Me salió la oportunidad de ser gestor general de servicio al cliente del AyA y llevo seis meses. Al menos yo sé que Dios me protegió; de hecho cuando me fui de Jicaral oré y dije: ‘en Dios pongo mi futuro’ y Él me premió con esto, yo tengo trabajo en un momento tan complejo, estoy con seis meses de labores estables. La decisión que tomé hoy entendí que fue la mejor”, explicó.