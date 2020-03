“Ahí dice que la decisión adoptada contendrá la composición del Tribunal Disciplinario y en la resolución que se nos notifica no sabemos quiénes estuvieron, o si no estuvieron, o si estaban en la playa todos juntos resolviendo o en qué lugar, quiénes fueron, o no. Queremos crear un precedente, pero no para nosotros, sino para el fútbol, que las cosas se hagan como debe ser y que se ordenen los procedimientos, la forma de actuar y que cada quien asuma la responsabilidad de sus actos. Al día de hoy no sabemos quién resolvió”.