Expresidente del Saprissa clama por información sobre el estado del equipo y pide respuestas ‘contundentes’

Bernardo Méndez fue presidente del Saprissa de 1998 al 2001, por lo que es una voz autorizada para conversar sobre el conjunto tibaseño.

Aunque a él le tocó dirigir el club en otras condiciones diferentes a las actuales, Méndez desmenuzó la gestión de Horizonte Morado luego de más de una década al mando de la S, después de adquirir las acciones que tenía el empresario mexicano, Jorge Vergara.

El exdirigente habló como un aficionado más y señaló lo que para él son puntos de mejora de la actual administración, aunque también mostró admiración por puntos específicos que han sido de una gestión sobresaliente. Para el exjerarca que Saprissa haya sobrevivido a la pandemia es una gran fortaleza, porque se estuvo mucho tiempo sin el principal ingreso: público en los estadios.

Una década después de que Horizonte Morado tomó el poder, ¿cómo ve a Saprissa?

Viendo los toros desde la barrera, porque yo no estoy involucrado en nada, solo soy un simple aficionado y fanático de mi equipo. En primer lugar, yo no sé como habríamos hecho nosotros como directivos con la pandemia y la ausencia de aficionados, no me imagino ni remotamente como habríamos hecho nosotros para solventar esta situación. Algunos equipos han tenido la suerte de un patrocinador que afortunadamente les ha salvado la tanda y les ha ayudado a sobrellevar esta situación, pero Saprissa no es una entidad que tenga esa situación y ha tenido que jugársela con sus medios y teniendo los ingresos de sus patrocinadores, siendo cauto y precavido con los gastos.

Saprissa es el equipo más recaudador y taquillero y ese hueco no entiendo como lo han llevado.

Esto que hablamos se ve reflejado en la parte deportiva y administrativa, de ahí que Saprissa no ha podido hacer inversiones en jugadores de otros equipos y países y ha estado muy limitado en ese sentido. Los aficionados reclaman que Saprissa no hace contrataciones grandiosas, pero hay que tener presente que esto es casi imposible por la situación económica que se enfrenta por la pandemia.

Deportivamente en la actualidad ni el peor saprissista se imaginaba ser colero...

Hay que aceptar que el inicio del equipo ha sido muy lamentable, uno nunca jamás imaginaba estar en la situación en que está previo a los partidos con Alajuela y Pumas.

Siento que Saprissa ha tenido problemas como es la poca preparación que mostró el equipo desde el primer partido, me refiero a la preparación táctica y física, está siendo notorio que no está siendo la mejor posible. Siento que han pesado las lesiones, el covid. Además me parece que hubo muchos cambios en el equipo, se fueron muchos jugadores, vinieron otro poco y el reacomodo de fichas no se ha dado, se ve esfuerzo, pero es notorio que pese a su voluntad por hacerlo bien pues no están remotamente acomodados a lo que desea el cuerpo técnico.

Otra cosa notoria es que han hecho algunas alineaciones que no son las mejores y no son bien recibidas por los aficionados, por ejemplo dejar a Jimmy Marín en banca es un pecado que no se esperaba. No ha sido lo mejor poner a David Guzmán de central porque perdimos un contención muy valioso y no hemos tenido una defensa solvente.

Eso está pesando en el ánimo del aficionado.

¿Cómo analiza la gestión administrativa de Horizonte Morado?

Los que somos pequeños accionistas del Saprissa hemos estado ayunos de mayor información, no se ha dado la asamblea general de los últimos dos años y esa falta información, aunque sea limitada, hace que mucha gente piense que hay algo que no se está dando bien. Hay mucha gente pensando, los rumores que circulan de nuestros rivales que son muy dados a inventar bolas pues dicen que don Juan Carlos (Rojas) no continuará, que el equipo está a la venta... Todo ha sido aclarado, pero no ha sido abordado de manera contundente y categórica.

Para darme a entender le pongo este ejemplo: Cuando Johan Venegas se fue y dijo una cantidad de cosas contra Saprissa, la respuesta de Saprissa para no desmentirlo fue muy tímida y timorata y eso en lugar de ser contundente pues ayudó a que los aficionados tuvieran más dudas sobre si Saprissa quería mantener un equipo que diera pelea, ese ejemplo lo pongo como una muestra de esa falta de contundencia y respuesta oportuna, enérgica y categórica de cosas que se pudieron manejar mejor.

[ Estas son algunas razones que hacen a la afición de Saprissa pedir la salida de Iñaki Alonso ]

Si se hiciera la asamblea de accionistas aunque sea ustedes podrían preguntar y al menos aunque no tienen voto pues tienen voz...

La falta de esa asamblea crea problemas. En el tiempo de la asociación era ineludible no hacerla, había que hacerla aunque ya uno supiera que iba a estar caliente. La asamblea era una cuestión religiosa, no se dejaba de convocar pese a lo que fuera. Vea yo recuerdo acusaciones, reproches, pero nadie dudó en hacer las asambleas porque eso lo enseñó don Ricardo Saprissa, él nunca dejó de convocar a las asambleas porque él era muy respetuoso del pensamiento de los asociados.

Ahora las circunstancias son distintas, don Jorge Vergara hacía asambleas en momentos que él consideraba, y las asambleas ya como accionistas, ya dentro de la sociedad anónima cambiaron. Ahora estamos con la necesidad de contar con una asamblea para preguntar detalles, eso no solo causa una preocupación sino que es un malestar que se va cocinando, porque la falta de información perjudica tanto como la información equivocada, no tener información crea pensamientos y especulaciones y no necesariamente los más positivos. Ahora abundan las dudas y no son positivas.

Yo he escuchado a rivales nuestros haciendo aseveraciones mal intencionadas, pero es lamentable que no se defiende.

¿Es más lo positivo que lo negativo de Horizonte Morado?

Haciendo un balance la llegada de Horizonte Morado ha sido positiva, nos ha faltado conocer un poco más a los otros accionistas además de don Juan Carlos, no los conocemos mucho, no opinan mucho, el que está ahí siempre es don Juan Carlos como presidente ejecutivo, eso podría mejorarse para dar una señal de un grupo de personas detrás de un mismo objetivo, si usted ve los rivales todos sus directivos participan.

Pero en el balance general veo una situación favorable y positiva, se han ganado títulos muy relevantes, hemos obtenido campeonatos, pero en la parte internacional desde que Saprissa fue al Mundial de Clubes pues los mexicanos se lo tomaron en serio y buscaron ir siempre al Mundial de Clubes por los premios económicos, cuando Saprissa ganó el tercer lugar del mundo, esa gesta abrió los ojos de Concacaf, entonces la participación internacional cuesta muchísimo. Yo siento que difícilmente se verá otra vez a un equipo tico en un Mundial de Clubes.

Hay temas que se han hecho ‘roncha’ pública. ¿Se le ha dado un correcto manejo al CES (Centro de Entrenamiento Saprissa)?

Creo que se hizo una ilusión muy rápida del centro de entrenamiento Saprissa y cuando vinieron los problemas económicos pues no se pudo avanzar, pero la ilusión quedó creada en la mente de los seguidores, de los jugadores y los equipos de las ligas menores y el femenino. Esa ilusión se vio detenida y me parece que no hubo información, contundencia y categoría para explicar los atrasos para que no nacieran divagaciones y dudas.

Algunos medios han hecho conjeturas para señalar con el dedo a los señores de la Junta Directiva, algunos medios son dados a reprochar y dan cuestionamientos y se hacen bolas de nieve.

Se ha informado de que los accionistas de Horizonte Morado tuvieron que hacer un aporte de capital recientemente. ¿Esto le genera preocupación por la parte económica del club?

Cuando salen esas informaciones, esas bolas, esos cuentos, cuando hay buenas intenciones se puedan aclarar y se pueden referir de manera oportuna o correcta,. Pero falta ser más categórico y responder de manera más expedita. Yo no soy una Biblia en ese sentida y no me quiero arropar en que yo lo hacía diferente.

Yo admiro a Horizonte Morado por el esfuerzo que han hecho para solventar ese faltante que son las taquillas, pero eso no quiere decir que no se contesten o aborden situaciones.

Usted fue presidente del Saprissa... ¿Esa silla puede llegar a cansar? ¿Ser desgastante?

Eso hay que preguntárselo a don Juan Carlos y su familia, es muy buena pregunta. En algún momento le puedo decir que a uno le pesan cosas sobre todo el aspecto económico, eso era una mortificación que me inundaba a mí, eso era una cuestión que era muy difícil de compartirla.

Nosotros trabajamos por amor a la camiseta, no había ningún otro interés, más bien poníamos nuestros patrimonio a disposición para sacar financieramente a Saprissa adelante, mis hijas y mi esposa eran testigos, ellas eran entusiastas al inicio, pero luego de brincos y saltos uno va viendo dificultades.

La presidencia desgastó a algunos compañeros saprissistas, ser presidente tiene un gran desgaste, por más solvencia y yo me imagino que don Juan Carlos también ha pensado esto y por ello es que las campanitas de que puede hacerse a un lado han comenzado a sonar a manera de rumor. Eso sería razonable porque lleva mucho tiempo ahí. No sé si ya la acabo el ciclo, pero el desgaste del puesto no es fácil.

Yo estuve 3 años, 18 meses, lo disfruté pero llegaron momentos que uno debe dejar ir. Cuando hicimos la sociedad anónima me sentí muy contento porque apareció Vergara y decidió invertir.

[ Saprissa solo tiene una salida ante Alajuelense, una conocida... ]

¿Le hace falta hueso morado al organigrama de Saprissa? Tiremos nombres Jeaustin Campos, Erick Lonis, Hernán Medford...

Vea que don Florentino Pérez no tiene el 100% del apoyo en el Madrid, el fútbol es una empresa deportiva, mercantilista, se trata de hacer dinero en el campo deportivo y los equipos en cifras en rojo son casi la mayoría, entonces las situaciones han cambiado mucho. La evolución es natural.

No necesariamente tienen que ser personas de hueso y corazón morado, tampoco quiero decir que en los puestos medios deben estar personas que no simpaticen con el equipo, claro que tiene que simpatizar, sí debe existir un sentimiento por los colores, sí coincido en ese sentido, pero si soy un profesional debo cumplir de manera cabal.

¿Qué le pide a Horizonte Morado?

Me encantaría desde luego que se mantenga un equipo competitivo, que siga ganando títulos, hay que tener un equipo que represente dignamente los honores de la institución, me gustaría ver a Saprissa competitivo, dando cátedra como lo ha hecho históricamente. Saprissa siempre grande. Me gustaría ver obras complementarias en el estadio, es un templo deportivo y hay que cuidarlo, me agradaría mucho el tema del CES, creo que es primordial. Nosotros siempre estuvimos buscando canchas para los equipos y eso se puede acabar con la creación de este centro.