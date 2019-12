No, no. Yo pienso que ni la vida, ni la vida de un equipo de fútbol es siempre ganar. A veces pasan años y no se logra el campeonato, pero no se puede echar uno a morir ni nada, osea, la Liga tiene 100 años de historia y en esos 100 años han pasado períodos más largos sin lograr campeonatos. Lo cierto es que la Liga es de todos los liguistas, de todo el país, y compone más cosas, además de lo deportivo, no solo ser campeón. Ahora hay una estabilidad económica importante, hay buen manejo de liga menor, hay manejo de la imagen pública, entonces yo sé que los campeonatos vendrán.