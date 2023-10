Exporteros del Saprissa responden difícil pregunta: ¿Debe Esteban Alvarado tomar la titularidad?

La última actuación de Kevin Chamorro con el Saprissa ha reabierto el debate sobre el arco morado. Algunos aficionados creen en la alternancia que ha implementado Vladimir Quesada, mientras otros piden un cambio total y que Esteban Alvarado asuma el puesto de titular, según se desprende de sus opiniones en redes sociales.

En el Facebook oficial del Saprissa hay comentarios sobre el desempeño de Kevin, en los posteos del cotejo contra Herediano, donde seguidores aseguraron que el portero careció de confianza.

Estas fueron parte de las críticas que recibió Chamorro en redes sociales.

En el juego entre Saprissa y Herediano del fin de semana, Chamorro tuvo una actuación con dos errores que costaron dos anotaciones. El primer tanto fue un remate de Gerson Torres, el cual tuvo un ligero desvío de Kendall Waston y se le metió por debajo del cuerpo al arquero; el segundo fue un remate de David Sayago que iba dirigido a Chamorro; sin embargo, cuando el guardavallas se acostó por el esférico, el balón se le escapó.

Kevin aceptó su responsabilidad luego del compromiso, no obstante la discusión quedó en el aire.

Jorge Vindas, exportero del Saprissa en los años 90 y 2000, fue claro en su perspectiva: Vladimir Quesada ha manejado bien el tema del arco. Destacó que seguir con la alternancia es el camino correcto, porque no se le puede quitar confianza a Chamorro.

“Chamorro, según lo que he analizado, tiene un carácter muy fuerte. No creo que le vaya a afectar. Hay que recordar que ahí atajó un penal y nos dio un pase a una final. También es importante mencionar que cuando paró un penal en el minuto 94 no era el mejor del mundo, pero ahora por la situación que se le presentó, tampoco es el peor. Sé que tiene su cuota en ambos casos, pero no hay que irse al extremo por una jugada”, enfatizó.

Para Vindas, la verdadera prueba para Chamorro será en el siguiente juego que le toque atajar.

Por su parte, Marco Rojas, histórico portero morado, explicó que en ocasiones los procesos de rotación funcionan cuando a un arquero se le da mayor oportunidad durante más juegos, para que agarre más confianza en el campo.

“Si lo estaban haciendo bien, perfecto. Yo, como entrenador, si estuviera ahí, los alternaría por más partidos, por lo menos les daría a cada uno un par de partidos o tres. Si Vladimir confía en los dos, debe mantener el método que traía”, dijo.

“Chamorro lo venía haciendo muy bien, pero el pecado del portero es que siempre pierde el partido, nunca lo gana, entonces ese es el problema”, agregó.

Rojas concluyó que la posición de arquero en el Saprissa siempre está bajo escrutinio y esto genera demasiada presión entre los deportistas que quieren ocupar ese lugar.

En el segundo semestre del 2023 Chamorro ha jugado en once partidos con Saprissa y ha recibido 12 anotaciones para un promedio de gol de 1,09 por encuentro disputado.

Por su parte, Esteban Alvarado ha jugado 10 partidos: tres del torneo nacional, uno del certamen de copa y seis de la Copa Centroamericana. En estos partidos el exjugador del AZ Alkmaar de Holanda recibió siete goles con lo que tiene un promedio de gol de 0,7 dianas por partido recibido.

El próximo viernes a las 8 p. m., Saprissa enfrentará al Herediano en la semifinal del Torneo de Copa. Normalmente, en los campeonatos de copa, el arquero utilizado por Vladimir ha sido Esteban Alvarado.