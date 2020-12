1. Diría que fallan por falta de capacitación. Hay una gran desventaja, porque los equipos se preparan, van a sus lugares de entrenamientos y ven videos, mientras que los árbitros están en sus casas o sus trabajos y todo este tiempo atrás no están entrenando y no se reúnen para capacitarse. Se está haciendo todo por video llamada, no hay práctica previa y por ende, llegan a los juegos a practicar. No es que no se tenga gente capaz para dar la capacitación, sino que la pandemia genera una limitante, pero alguien debe hacerse responsable de ellos (árbitros). Falta compromiso de alguien que se siente y planifique algo.