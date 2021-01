“Veníamos de Liberia y yo iba conduciendo hacia Playa Flamingo, donde viven mis papás. Cuando íbamos por el aeropuerto un vehículo pickup venía rayando muy rápido y se me metió adelante, invadiendo mi carril, a pesar de no tener espacio. El carro que iba adelante frenó de repente y yo no pude hacer nada, por lo que prácticamente me metí debajo del pickup. Calculo que si hubiese ido más rápido podríamos haber quedado aplastados”, comentó Díaz.