Yo le hablo lo que yo vi cuando yo llegué. Era lo mismo y cuando quedamos campeones qué vieron ustedes, fue la afición arropándolo otra vez. Siempre hay unos que no van con uno. La gente puede decir: ‘a Evaristo no lo queremos ahí’ y diay... yo no le puedo quedar bien a todos. Uno trata de hacer lo mejor, yo lo que menos quiero es tomar decisiones a la carrera para después tener al equipo en el suelo. Hay que mantener la estabilidad, no podemos estar molestos, yo los entiendo porque nosotros estamos acostumbrados a estar disfrutando triunfos, ahora tenemos que ser valientes y enfrentar. Nosotros nunca nos vamos a esconder, vamos a dar la cara.