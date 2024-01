Evaristo Coronado cuenta la emoción por jugar con Saprissa otra vez y del apoyo de la afición

Evaristo Coronado fue la sensación en los 90 Minutos por la Vida. Pese a sus 63 años, El caballero del fútbol, como se le conoce a Coronado, corrió, se metió en el área para intentar crear peligro y tuvo una ocasión para anotarle a Alajuelense.

Evaristo, junto a Mauricio Chunche Montero y Kenneth Paniagua, fueron las tres leyendas invitadas a la actividad.

Coronado terminó aplaudido y en redes sociales, los aficionados comentaron que se vio bien y, en tono jocoso, otros decían que cuando salió, Saprissa se vino abajo. Otros mencionaron que fue el mejor jugador de los morados y resaltaron que si anotaba, se caía el estadio.

En entrevista con La Nación, Evaristo destacó que solo quería pasarla bien y al final así fue. Para él, estar en los 90 Minutos por la Vida fue un regalo de Dios por el cariño que le mostraron los aficionados.

Evaristo Coronado expresó que se sintió bien después del partido, considera que jugó poco y su cuerpo no lo resintió. Fue marcado por Michael Barrantes, jugador de Alajuelense. (Jose Cordero)

“Ese calor de la gente es lo que más se extraña cuando uno termina la carrera. Antes como jugador, donde iba sentía el aprecio de todos y eso se extraña. En la actividad fue sumamente agradable escuchar que la afición me aplaudiera”, dijo Evaristo.

Otro momento que Coronado atesora y no lo imaginó ocurrió antes de empezar el clásico, cuando los jugadores morados lo designaron como capitán y en el brazo le colocaron el brazalete.

“Eso fue un regalo de ellos, yo nada más iba a colaborar con la actividad. Son emociones que difícilmente se vuelvan a repetir, no me lo esperaba. Cuando me iban a poner la cinta de capitán les dije por qué, que la lleve otro de los muchachos y dijeron no. Todos estaban muy metidos en que la pasara bien”, afirmó Coronado.

Y dentro de la cancha, en la retina de todos quedó el instante en que Ryan Bolaños ingresó al área por el sector izquierdo y sacó el centro. El juego estaba 0-0 y le quedó a Evaristo para sacudir las redes, lo intentó, se barrió, pero no pudo anotar.

“Estoy 30 años más viejillo de cuando jugaba”, dijo Evaristo entre risas, al tiempo que explicó por qué no pudo anotar. Indicó que el centro fue bastante fuerte y no tuvo la reacción inmediata para contactar el balón.

En los 90 Minutos por la Vida, Evaristo Coronado recordó sus mejores momentos con el Deportivo Saprissa. (Foto prensa Saprissa).

Coronado hizo una pausa, recordó sus tiempos de depredador del área, por algo es el goleador histórico de Saprissa, y comentó qué habría pasado si esa misma acción se hubiera presentado en su época de goleador.

“Yo creo que sí habría tenido reacción para enderezar la pelota y pienso que sí hubiera anotado”, aseguró el delantero.

Como todo atacante, Evaristo reconoció que lamentó no haber hecho el gol, porque aunque sea en una mejenga con amigos, siempre desea anotar. Calificó el gol como la cereza en el pastel.

“No me obsesiono, pero siempre llego al área, no me quedo atrás. Siempre estoy ahí en el área, ahí llegan esos balones y si uno está, la probabilidad de concretar es alta”, expresó Coronado.

Evaristo se vio bien, jugó casi los 20 minutos que duró un tiempo. De las leyendas fue quien más tiempo estuvo en la cancha y su aspecto físico dio la impresión de ser un jugador de Primera División. Coronado resaltó que trata de cuidarse; todos los días corre unos 30 minutos, juega dos mejengas al mes, aunque antes tenía más tiempo y participaba en más encuentros.

Evaristo contó una anécdota de cuando era un niño. Donde vivía, un señor le presentó a él y sus amigos a un exfutbolista. A Evaristo le surgió la duda porque no parecía exjugador, no tenía la figura de alguien que haya jugado.

“Desde el punto de vista atlético se veía descuidado y eso me marcó. Dentro de lo que cabe, he tratado de cuidarme. Ya es imposible tener la línea de cuando uno era un jugador profesional, pero por lo menos que dé la impresión que uno estuvo en una cancha”, mencionó Evaristo.

Al final de la actividad, los aficionados que pudieron acercarse al goleador terminaron de hacerle la noche al pedirle una fotografía o el autógrafo. Con su característica sonrisa, Evaristo Coronado accedió, vivió sus épocas de la gran figura que fue y todo lo resumió en una frase: “Fue agradable estar metido ahí”.