Esto pasó en la audiencia concedida por el Tribunal Disciplinario a Alajuelense y Saprissa

Aunque la gran final entre Alajuelense y Saprissa empezará el jueves a las 8 p. m.; el partido fuera de la cancha arrancó desde hace rato.

La Liga y la ‘S’ fueron citados por el Tribunal Disciplinario para una audiencia, este 23 de mayo, a la 1 p. m., en el Colegio de Abogados.

Eran las 3:30 p. m. y parecía que saldría humo blanco.

El punto a tratar en esa cita era la denuncia que presentaron los morados, con fecha del 24 de abril, solicitando el veto del Estadio Alejandro Morera Soto por una situación que se presentó en el clásico del 2 de abril.

Pedían la inhabilitación del reducto rojinegro por un incidente cuando los jugadores de la ‘S’ que estaban fuera de lista bajaban hacia el camerino y un aficionado intentó golpear a Fabricio Alemán.

🚨 #Saprissa pide el veto del Morera Soto por altercado que sufrieron sus jugadores fuera de lista durante el Clásico en ese estadio



✅ El Disciplinario lo informó a #Alajuelense para que se pronuncien



❗️Las sanciones ocurridas dentro de un partido prescriben a los 2 meses pic.twitter.com/PozoZBoYfF — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 10, 2023

El Tribunal optó por solicitarle a la Liga que presentara su respuesta y posterior a eso, se dio la audiencia.

Los rojinegros dieron sus argumentos y para tomar una decisión, el Disciplinario le pidió un video como prueba a Saprissa, para mejor resolver. Eso, porque en su denuncia, los tibaseños usaron un video de redes sociales. Ese video no sería visto hasta la sesión de la próxima semana.

Por añadidura, el primer partido de la gran final se jugará definitivamente este jueves, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El Disciplinario recibió la prueba testimonial que ofreció Saprissa y la Liga también tenía un testigo.

Después de recibir toda la prueba, el Tribunal suspendió la audiencia hasta contar con el video oficial del partido y ver si realmente los hechos sucedieron.

“Lo que queda claro es que el partido del jueves se juega en el Morera Soto, no hay veto por el momento y no creo que lo haya, por la forma en la que se desarrolló la audiencia y lo que dijeron los testigos. Hasta Patricio Altamirano dijo ahí que no hubo nadie lesionado, repitió lo que le dijo al comisario y que ese video él lo vio en redes sociales”, expresó Aquiles Mata, asesor legal de la Liga.

Dijo que cuando llegue el video oficial, tendrán que esperar a ver qué resuelve el Tribunal.

“Estoy casi seguro que no habrá sanción, porque en este video, aún siendo casero, se ve que la seguridad de la Liga actuó rápido. Ellos mismos dicen que como en 10 segundos estaba ahí la gente de la seguridad”, citó Mata.

”El objetivo de la Liga era que no hubiese veto por el momento para jugar la gran final en el Morera Soto”, finalizó Aquiles Mata.

Por su parte, el representante legal de Saprissa, Fausto González mencionó: “Al final, como dijo don Aquiles, sí vamos a jugar en la Liga. Eso me dejó ver que estaban asustados, porque el veto podía venir”.

Según él, la resolución no se dio de una vez por un tema de procedimiento.

“Debe quedar muy claro que en el artículo 83 del Reglamento Disciplinario, el tiempo máximo para presentar un proceso con fines sancionatorios es de dos meses. Nosotros lo hicimos el 24 o 25 de abril. Todo el tema lleva un tiempo, mientras el Tribunal emite resoluciones y da traslados a la parte investigada, que era Alajuelense. Por casualidad llegó a esta fecha, pero no porque nosotros pensáramos que nos íbamos a topar a Alajuela, porque pudieron haber perdido con Cartago”, citó González.

Además, dijo que quizás algunas partes tratan de hacer polémica, pero que no es así.

El Disciplinario informó que en la audiencia, se acordó tomar como prueba, para un mejor resolver, el video oficial del encuentro.

“Una vez entregado poner en conocimiento de las partes y otorgar audiencia por tres días para que estas manifiesten lo que a bien tengan y presenten en el mismo plazo el respectivo alegato de conclusiones”, se lee en un comunicado difundido por la Federación Costarricense de Fútbol.

Después de la audiencia, el Tribunal Disciplinario revisó lo sucedido en el clásico del domingo pasado. No hubo veto al Estadio Ricardo Saprissa, ni sanción a Pablo Arboine por la acción con Josimar Alcócer.