Esto pasó en el regreso de Bryan Ruiz al Morera Soto unas horas después de su retiro

En el arranque de su nueva etapa como exfutbolista profesional, lo primero que hizo Bryan Ruiz fue acudir al Estadio Alejandro Morera Soto.

Quizás, eso sea un augurio de que no estará mucho tiempo alejado del fútbol. Pensar lo contrario resulta prácticamente imposible.

El excapitán de Liga Deportiva Alajuelense tenía en agenda una firma de autógrafos para socios del club y aficionados en general. A pesar del cansancio por el ajetreo de los últimos día, sabía que no podía fallar.

Bryan Ruiz recibió una serie de regalos inesperados

Duró en eso cuatro horas y diez minutos sin parar, pero sabía que valía la pena y se le notaba que lo disfrutó.

“Fue muy lindo, no sé ni cuánta gente vino, pero fue muy lindo y les agradezco porque se tomaron el tiempo para hacer una fila larga y esperar su turno para que les firmara y nos tomáramos una foto”, expresó Bryan Ruiz cuando se cercioró de que nadie se haya quedado sin ese recuerdo que quería.

“Un poco cansado para mí también, pero era justo y necesario para todo ese apoyo que me ha dado esta gente y mucha afición que tal vez este lunes no pudo estar aquí, pero que me ha apoyado durante mucho tiempo”.

Todos quienes hicieron la fila querían llevarse esa firma del ‘10′ y esa fotografía.

Algunos aprovecharon para decirle un mensaje improvisado, o pensado. Fueron palabras que en varias ocasiones le tocaron las fibras.

Muchos aficionados adquirieron la cinta de capitán de Bryan Ruiz. (Prensa Alajuelense)

Una de las primeras en llegar al Morera Soto fue una adolescente que dejó la timidez de lado para hacerle una pregunta sumamente incómoda: “¿Su hijo Mathías tiene novia?”.

Otros se inclinaron por pedirle el autógrafo con dedicatoria incluida y algunos hasta le dictaron la leyenda que debía escribir, porque esa firma funcionaba como el regalo perfecto de Navidad.

“Sentí emoción y felicidad, estamos como desde las 7 a. m., más o menos. Queríamos que nos firmara desde el viernes. Fuimos al entrenamiento, a la despedida y ahora vinimos a la firma. Fueron como seis firmas las que me dio. La verdad se sintió bien compartir un ratito con él”, expresó Gael Vargas Arguedas, de 9 años.

Cuando estuvo frente a frente con Bryan Ruiz, Juan Pablo Mora le dijo de manera efusiva: “Gracias por la 30″.

Antes de marcharse del estadio, ese aficionado charló unos minutos con La Nación: “Es mi ídolo. Bryan siempre ha sido mi favorito y le agradezco por todo lo que ha hecho por la Liga, por Costa Rica. Yo me acuerdo cuando era chiquito, vi del 2014 y mi sueño era tomarme una foto con Bryan”.

Bryan Ruiz duró cuatro horas y diez minutos dando autógrafos. (Prensa Alajuelense)

Y agregó: “Le di gracias por la 30, sé que es un esfuerzo colectivo y todo, pero es que Bryan que llegara cuando se dio la 30 fue especial. Cuando regresó yo tenía que venir a verlo, porque es uno de los mejores jugadores que tiene Costa Rica, es muy inspirador y es mi ídolo, es un crack la verdad”.

Adela Sorto hizo la fila para decirle unas palabras a Bryan Ruiz. Luego manifestó que le genera un gran sentimiento que él se retirara.

“Yo no creo que habrá otro como él, no se puede repetir. Nunca me imaginé tenerlo de vuelta aquí, pero fue una gran alegría. El show de la despedida fue muy lindo, como se lo merecía. Estoy contenta, pero a la vez triste por el retiro del capitán”, dijo Adela Sorto.

Pero hubo aficionados que le llevaron una serie de obsequios, como una pintura al óleo, en la que el ‘10′ aparece con el uniforme de Alajuelense y el fondo es la bandera de Costa Rica.

“Eso fue también muy lindo, gente que me trajo regalos y detalles de fotos y cosas muy lindas”, expresó Bryan Ruiz.

Otra vez estaba ahí, en ese estadio que es su casa, de donde el sábado pasado se marchó con un nudo en la garganta.

“Sinceramente tenía mucha nostalgia, muchas emociones y sentimientos, pero una vez terminado el partido me sentí totalmente en paz, feliz y es una etapa nueva que viene. Se va a extrañar el estar dentro del campo luchando como jugador, pero creo que es parte de la carrera de uno y estoy feliz”, afirmó.

Bryan Ruiz se tomó su tiempo con los aficionados. (Prensa Alajuelense)

La esposa del ahora excapitán de la Liga, Carolina Jaikel está convencida de que regresar a donde todo comenzó fue la mejor decisión que pudieron tomar. Y él está totalmente de acuerdo con ella.

“Vinimos aquí con la idea de ayudar a la Liga a salir de una racha negativa de títulos y por dicha en su momento se pudo lograr. Después, se tuvieron momentos difíciles, pero que siempre luchamos y trabajamos muy fuerte para intentar ayudar a la Liga”.

Asegura que es algo que tienen en el corazón.

“No lo cambiamos y le deseamos lo mejor a la institución, nosotros estamos aparte de eso, pero que sabemos que están trabajando de la mejor manera posible para volver a conseguir títulos y eso nos tiene muy tranquilos”.

Las camisas de la Selección Nacional no podían faltar en la firma de autógrafos. (Prensa Alajuelense)

Estaba ahí, en la gramilla híbrida del Morera Soto, un estadio del que conoce todos los rincones y en donde mil recuerdos se vienen a su mente.

“La 30 fue espectacular y ganar aquí el torneo de la Concacaf también fue muy lindo, pero después hubo momentos duros. Después de la 30 se dio lo de los penales, cualquiera puede fallar y se falló, pero al final siempre se hizo intentando lo mejor para la Liga”.

”Me tocó fallar en ese momento, entre todos hicimos un buen esfuerzo para volver y lo logramos. Lastimosamente nos metieron un gol en los últimos minutos, pero es parte del fútbol y ojalá que la Liga siga trabajando fuerte en eso para mejorar y que empiece a ganar más títulos”, reiteró.

Uno de los presentes que recibió Bryan Ruiz fue un poema que le envió don José David Elizondo Quesada.

Se lo llevó Elda Elizondo, quien llegó en representación de su papá, porque a sus 86 años tiene un problema de salud y no pudo ir. Se trata de un educador pensionado, profesor de Matemáticas, que es poeta.

“Mi papá es liguista desde antes de nacer y es admira muchísimo a Bryan. Vine en representación de él, a traerle un poema que le escribió”, apuntó Elda Elizondo.

El poema se llama “Bryan Ruiz” y puede leerlo a continuación:

Bryan Ruiz

¡Se va el Capitán!, ¡Bryan se retira!

El gran jugador que la gente admira.

Eterno integrante de la Selección.

Son sus atributos ser noble y sincero,

él es conocido por el mundo entero,

y ha puesto muy ato a nuestra nación.

¡Se va el Capitán!, ¡Bryan se retira!

Como jugador ya su tiempo expira.

Triunfó en el país y en el extranjero.

Apenas un niño su carrera empieza,

todo su accionar ha sido destreza,

dentro de la cancha siempre un caballero.

¡Se va el Capitán!, ¡Bryan se retira!

Por su fino fútbol el tico delira:

por su bello enganche, por su trazo hermoso.

Siempre enfrentó retos con mucha hidalguía.

Fiel representante de la patria mía.

Bryan nunca fue grosero o tramposo.

¡Se va el Capitán!, ¡Bryan se retira”

A ser como él todo niño aspira.

¡Hombre de nobleza y un gran corazón!

Quejas contra él, nunca nadie tuvo,

un regio defensa nunca lo detuvo.

¡Su actuar siempre fue lleno de pasión!

¡Se va el Capitán!, ¡Bryan se retira!

¡Hoy todo novato en su lealtad se inspira!

¡Cumplió como un héroe y con pundonor!

¡Nadie podrá nunca grosería achacarle!

Hoy como su fan yo quiero gritarle:

¡Ve tranquilo Bryan, has sido el mejor!