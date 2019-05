“Es un año que no cambio por nada. No lo vi venir, no me lo esperaba, no me imaginé siquiera salir de Herediano, pero la vida da muchas vueltas. No fue una decisión porque yo no tomé la decisión de salir de Herediano, no voy a mentir con eso, pero se dio en 20 minutos en una reunión, entonces no fue algo pensado, pero imagínese qué afortunado me siento hoy”, declaró el volante.