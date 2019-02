“Aquí no hay prisa, no tenemos prisa, el equipo está absolutamente concentrado. Hernán Torres dice aquí no pasa nada y seguimos trabajando. Prefiero un buen acuerdo que correr para salir a atajar especulaciones y mentiras que se han dicho. En este equipo, cuando alguien ha sugerido una cláusula para ser titular, no está aquí, no es cierto que existiera. Lo que procuramos es generar competencia entre los muchachos. Ningún club serio del mundo firma cláusulas de ese tipo”, había exteriorizado Ocampo.