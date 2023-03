Esteban Alvarado vive un momento especial en Saprissa

Hace 13 años y cinco meses, Esteban Alvarado debutó con Saprissa en Primera División. Lo hizo un mes después de haber ganado el “guante de oro” como el mejor portero del Mundial Sub-20 Egipto 2009.

Pese a que recién llegaba de ser figura en el Mundial, vestir la camisa morada y defender el marco de su equipo, lo hizo experimentar sensaciones que no había sentido.

Hoy vuelve a tener las mismas emociones porque vive un momento especial con Saprissa, volver a ser titular.

Ante la ausencia de Kevin Chamorro, quien se encuentra con la Selección Nacional, Alvarado será estelar este viernes en el juego que el cuadro saprissista disputará contra Puntarenas en el Lito Pérez (8 p. m.).

“Estoy con muchas ansias de ponerme la camiseta, iniciar un encuentro de titular y sentir esas sensaciones. Fue hace muchos años que debuté en Saprissa y tener esa oportunidad de defender la camisa es un momento especial”, dijo Esteban en declaraciones al departamento de prensa de Saprissa.

El guardameta afirmó estar contento y muy realizado, pese a que la prueba no es sencilla, de visita en el Estadio Miguel Lito Pérez.

“Estoy preparado tanto física como mentalmente y si me toca, voy a dar lo mejor de mí, pero lo importante es que el equipo sume. Sabemos que en Puntarenas son partidos duros y vitales, pero se debe mostrar la casta de jugador”.

LEA MÁS: Saprissa obligado a desafío: defender el liderato sin seis titulares

Saprissa enfrentará a los chuchequeros con siete bajas: cinco seleccionados nacionales, más Fidel Escobar que está con Panamá y Luis Javier Paradela con la representación de Cuba.

“Por llamados a la Selección no contamos con algunos compañeros, pero esto es lo que hace a un equipo competitivo. Si no está alguno el otro lo hace igual o de mejor manera. Y el fútbol es competencia y quienes tal vez no tenemos una constante participación, tenemos que aprovechar la oportunidad”.

"Todos nos preparamos a conciencia y esta semana no ha sido la excepción. Estamos más que listos para ir a buscar los tres puntos", dijo Esteban Alvarado, de cara al juego de este viernes en Puntarenas.

Pese a que no ha jugado con Saprissa desde que llegó, hace dos meses, Esteban expresó que los entrenamientos con el plantel le han ayudado para llegar con confianza al partido.

“El día a día aquí es intenso, todos los días que tenemos prácticas, son entrenamientos de alta intensidad. Todos nos preparamos a conciencia y esta semana no ha sido la excepción. Estamos más que listos para ir a buscar los tres puntos, veo a todos los muchachos trabajando muy bien, todos estamos en una misma línea”.

Pese a que Puntarenas viene de tres derrotas consecutivas, Esteban Alvarado no se fía y resaltó que deben ir a luchar por la victoria.

“Ya conocemos lo que representa Puntarenas, jugar allá en una cancha complicada, con un rival difícil y ante su afición. Pero eso no nos tiene que importar y debemos seguir con la consigna que manejamos, sacar los tres puntos tanto de local como de visita”.

Esteban Alvarado sacará a relucir su experiencia a estadio lleno en Puntarenas, donde sin duda su presencia es uno de los atractivos del esperado juego en la Perla del Pacífico.