“Hace unos siete meses estaba indeciso sobre si continuaba o no, pero en Herediano me dieron la motivación y la confianza. Hay mucha gente que cree en mí y me debo a ellos. Jafet fue clave para que esto pasara, porque él me contactó, me invitó a la famosa cena y fue el eje central de esta operación... Por el momento que estaba pasando, que no era lo que me esperaba, andaba muy bajo anímicamente. De igual forma, tuve fortaleza mental y fui para adelante”, señaló el meta.