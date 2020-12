No tener un buen año 2020 con la regularidad que queríamos, no fue motivo para dejar el Herediano, no fue determinante. El 2020 no fue el mejor año, no tuve una de las mejores pretemporadas, físicamente no estaba al 100%, incluso pasé por lesiones que me aislaron. Pero el tema del Herediano no debe tener morbo, porque fue un tema completamente sano. En parte mi desvinculación del equipo se dio por una posible salida en la que Herediano siempre se verá beneficiada.