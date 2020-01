Ureña, por ejemplo, dispone de los bríos necesarios para retroceder unos metros y colaborar en la generación ofensiva, en un equipo al que no le falta trabajo; si no es Ureña es Jonathan McDonald, y si no Ariel Lassiter, que empieza a resentir lo predecible de su juego, en el que necesita, sí o sí, de los espacios en el costado para explotar su velocidad y transformarla en peligro. Sí lo encierran, se pierde.