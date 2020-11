“Este 2020 la verdad ha sido pésimo, desde que se paró el campeonato por la pandemia el año anterior me ha costado un poco, he tenido algunas lesiones musculares. No es solamente mi culpa, sino esto, ha sido muy atípico por estos parones. Ya son tres meses donde se corta el ritmo de competencia y no es fácil volver a retomarlo”, aseguró Alvarado tras el compromiso.