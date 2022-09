Este gol le permite a Alajuelense volver de El Salvador con más confianza previo al clásico

El gol de Bernald Alfaro en el Estadio Cuscatlán se convierte en un tesoro sumamente preciado para Liga Deportiva Alajuelense.

Mínima, sí, pero es ventaja. Ese triunfo fuera del país por 1 a 0 marca el camino para que los rojinegros sigan en la línea de su propósito de fondo, que es acceder a las semifinales de la Liga Concacaf.

Los manudos dieron el primer paso en una cancha siempre complicada por sus propias condiciones y en un ambiente pesado como el que se vive siempre en ese escenario.

Si bien es cierto el Estadio Cuscatlán no contó con su aforo completo de 53.400 personas, tuvo una asistencia importante en ese duelo entre Alianza y Alajuelense.

Para la Liga, este partido resultaba todo un desafío en el sentido de que Fabián Coito y su cuerpo técnico tratan de provocar los menores daños posibles en un equipo que le hace frente a la fatiga en medio de un maratón de partidos, al tiempo que aparecen las lesiones.

Ganar era lo primero, pero no hacer un desgaste más allá del necesario estaba en los planes de los rojinegros, máxime si se toma en cuenta que el sábado recibirán a Saprissa en el clásico nacional, a las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La Liga mandó a la cancha a algunos futbolistas que no son titulares habitualmente. Unos lo aprovecharon y otros no.

Desde el arco empezaron los cambios. Esta vez atajó Miguel Andrés Ajú y su reaparición en el marco rojinegro concuerda con dos situaciones.

La primera es que su retorno a la formación titular del León se dio luego de sus declaraciones del fin de semana, cuando puso en duda su continuidad en Alajuelense después de este torneo.

Miguel Andrés Ajú quiere ritmo de competencia y eso es algo de lo que hoy por hoy no goza en el equipo donde se formó.

También coincide con que Leonel Moreira está de luto, porque horas antes del partido contra Alianza recibió la muy triste noticia de que falleció su abuelito materno.

Alajuelense sacó una victoria valiosa en El Salvador. Fotografía: Prensa Alajuelense

Ya en cancha, Ajú tuvo dos intervenciones comprometedoras. La primera ocurrió en el minuto 17, con un buen susto para la Liga.

Se dio una mala salida del guardameta y Camilo Delgado se aprestaba a celebrar, con el marco de frente. Sin embargo, la réferi central Tori Penso invalidó la acción, porque vio como el jugador del Alianza se ayudó con la mano.

Después tuvo otra salida en falso. Logró desviar el balón, pero parecía que esa jugada sería gol de Alianza. Ahí, Alexis Gamboa emergió como el salvador de Alajuelense.

En el transcurso del partido mejoró, porque lograba controlar el esférico, como en un intento de Víctor Landazuri.

Alajuelense durante el primer tiempo se dedicó a defenderse. No era un juego tan vistoso y parecía que era Alianza el equipo que estaba próximo al gol.

Pero no fue así. Un aviso inicial surgió en el minuto 33, cuando el arquero Sergio Sibrián cometió un error y Alexis Gamboa quedó en el suelo. En el banquillo de la Liga pedían penal, pero la silbatera no lo consideró así.

Después se gestó la primera llegada real de Alajuelense, en la que cayó el gol. Pasó en el minuto 37, con Bernald Alfaro, luego de un toque en corto de Freddy Góndola hacia Aubrey David que hizo una maniobra prácticamente en la línea de fondo. El trinitario asistió y el sarchiseño anotó.

Bernald Alfaro anotó en la primera llegada peligrosa de Alajuelense. (El Gráfico / El Salvador)

Volviendo al punto de que algunos sí aprovecharon su oportunidad, en esa lista se puede apuntar a un Bernald Alfaro que responde bien en la Liga Concacaf. Ya le había anotado al Águila de El Salvador. Y esta vez también lo hizo contra Alianza.

Quien otra vez dejó muchas dudas fue Rolando Blackburn. El atacante panameño fue titular y no generó mucho peligro. Le quedó una, pero denotó falta de confianza a la hora de rematar. De momento sigue sin ser el Blackburn que el liguismo quiere ver.

Alianza no se cansó de luchar y tomó un poco más de fuerza con el veterano Rodolfo ‘Fito’ Zelaya, que a pesar de no estar en buena forma física, su experiencia pesa y con un trallazo estuvo cerca del empate para Alianza, que no llegó.

La Liga empezó a hacer cambios, mandó al campo a futbolistas más experimentados y que son parte de su columna vertebral titular, como para ir amarrando la victoria.

Bernald Alfaro tuvo una ocasión para convertir su segundo tanto en el partido, pero el remate pegó en la cabeza de Henry Romero, luego de un buen movimiento de Carlos Mora.

El partido se retrasó porque estaban lanzándole objetos a la cuarta árbitra, Nima Saghafi. Eso contribuyó a que se dieran siete minutos de reposición.

Pero el primer round de este emparejamiento en cuartos de final de la Liga Concacaf ya estaba destinado a finalizar con el triunfo de Alajuelense por 1 a 0 en El Salvador, a pesar de que en el cierre hubo otra ocasión clara con un contragolpe de los manudos.

En síntesis, es un buen negocio para la Liga, que le ganó a Alianza, antes del clásico nacional.

Después de ese duelo que tiene Alajuelense contra Saprissa, los rojinegros pensarán de nuevo en el cierre de esta serie.

Será el próximo martes cuando los manudos reciban a Alianza en el Morera Soto, a las 6 p. m.