“Básicamente se da porque el jugador Bernald Alfaro durante el torneo 2020 era préstamo de Carmelita hacia la Liga. En este 2021, a pesar de que nosotros en agosto de 2020 reportamos a la Unafut la ampliación del contrato hasta 2024, en los sistemas de Connect no se hizo el ajuste necesario entre Carmelita y la Liga. Entonces, el futbolista no aparece ahí. Eso prácticamente le imposibilita el poder jugar, en el sentido de que a pesar de que él está inscrito con la Liga hasta 2024, también tiene que estar registrado en esta aplicación de Connect de la Federación y en aras de evitar una situación incómoda para la institución de la que estamos viviendo, optamos por comunicar al cuerpo técnico que el jugador no podía ser alineado”, detalló Reyes.