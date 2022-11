Este es el plan B de Alajuelense y Twente para despedir a Bryan Ruiz si Costa Rica llega a instancias finales de Qatar 2022

“Vamos a pelear por ser campeones del mundo”. El primero en pronunciar esa frase contundente fue Bryan Ruiz. Después del capitán, la han repetido con mucha convicción la mayoría de integrantes de la Selección de Costa Rica.

Pero si ese es el verdadero plan, ¿por qué el partido de despedida de Ruiz entre Alajuelense y Twente se programó para un día antes de que termine el Mundial de Qatar 2022?

Eso generó toda una controversia que empezó desde el pasado 21 de setiembre, cuando la Liga anunció ese juego contra Twente y dio a conocer que el adiós del ‘10′ será el 17 de diciembre, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

No se sabían más detalles, pero eso bastó para que se prendiera la chispa de la polémica.

Para muchos, con tan solo eso se mandaba el mensaje subliminal de que Costa Rica no llegará muy lejos en el Mundial.

La Tricolor debutará en la Copa del Mundo el 23 de noviembre contra España (10 a. m.); jugará cuatro días después ante Japón (4 a. m.) y completará la fase de grupos frente a Alemania, el 1°. de diciembre (1 p. m.).

De avanzar a octavos de final, la ‘Sele’ jugaría el 5 o el 6 de diciembre. Los cuartos de final serán entre el 9 y 10 de diciembre. Las semifinales de Qatar 2022 se disputarán el 13 y 14 de diciembre; mientras que la gran final será el 18 de diciembre.

Ni usted ni yo sabemos hasta dónde llegará Costa Rica en el Mundial, pero lo cierto del caso es que Alajuelense y Twente tienen un plan B.

“Sé que se ha hablado mucho del tema, como tico y realmente aficionado a la ‘Sele’ sería realmente un sueño absoluto que Bryan se retire campeón del mundo y este partido pasaría a segundo plano. El Twente lo sabe y ojalá sea así”, expresó el gerente comercial de Alajuelense, Oliver Nowalski.

Contó que un partido como este lleva una logística tremenda y que las conversaciones con Twente iniciaron desde febrero.

La idea original del club holandés era venir en julio en pasado a Costa Rica. Para ese momento era imposible programar el partido, porque hubo dos parones de un mes por la Selección.

“Ellos no lograban entender que acá parábamos el torneo por la Selección y entonces no pudimos concretarlo en julio. Querían hacer el partido entonces en julio de 2023 y para mí no tenía sentido, ni para Bryan, porque ya tendría seis meses retirado”, relató.

Se había estado cerca, pero en ese punto parecía difícil que pudiera concretarse el partido soñado para Bryan Ruiz.

Twente tenía entre sus planes hacer pretemporada durante diciembre en España, pero hubo algo que lo cambió todo.

“Yo les hablaba mucho del Centro de Alto Rendimiento (CAR); les mandaba fotos, les mandaba videos, pero para ellos era difícil entender el nivel de infraestructura que tenemos acá. Cuando vino la Selección de Holanda y entrenó en el CAR, se hablaron entre entrenadores y al día siguiente tuve una llamada. Me dijeron que cambiaron la pretemporada y la hacían en Costa Rica”, relató Nowalski.

DE INTERÉS: Bryan Ruiz jugará con su hijo Mathías en el soñado partido de despedida entre Alajuelense y Twente

Eso significaba que el partido entre Alajuelense y Twente pasaba de los planes y se convertía en una realidad.

“Con la fecha era importante jugar un fin de semana, porque queremos que sea un evento familiar. No cualquier día, es un evento único. Se retira ‘El Capi’, viene un equipo europeo y era importante que fuera fin de semana”.

Twente propuso que el partido fuera el 10 de diciembre. Y esa es una fecha que a Alajuelense no le hacía gracia.

“Ahí fue un rotundo no de mi parte, porque pasar a segunda ronda ya lo complicaba”.

En Alajuelense y en Twente seguían revisando el calendario y si no era el 17, tenía que ser el siguiente fin de semana: 24 de diciembre. También resultaba imposible.

VIDEO: ¿Jugará en Alajuelense? Vea la respuesta de Mathías, el hijo mayor de Bryan Ruiz

“Solo quedaba el 17. Lo que logramos hacer es que se quedan un par de días más, hasta el 22 de diciembre y si quedamos campeones del mundo creo que será tan grande la fiesta que no habrá partido, pero igual está la posibilidad de jugarlo el 20 o el 21″, afirmó Oliver Nowalski.

Ahí está la respuesta para quienes protestaron por la fecha original en la que se cuadró el partido de despedida de Bryan Ruiz.

Eso inclusive es un desafío para el mismo capitán de Alajuelense y de la Selección Nacional.

“Está muy claro, se puso una fecha porque se tenía que poner una fecha, pero nosotros vamos a pelear por ser campeones del mundo. Parezca chiste para algunas personas o no, es lo que vamos a pelear. Seguramente las otras 31 selecciones van a decir lo mismo, vamos a luchar por eso. Y voy a hacer todo lo posible para que se tenga que cambiar la fecha de despedida”, afirmó Bryan Ruiz el pasado 27 de setiembre en una entrevista que le dio al periodista Yashin Quesada en Corea del Sur, luego del amistoso contra Uzbekistán.