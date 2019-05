Debo admitir que en la Liga ya han caído más actores principales que en el esperado capítulo de Game of Thrones, la llegada de ese “invierno” que presagiaba bajas por doquier, una larga noche, tras la cual, una vez controladas las pulsaciones, con la quijada de vuelta a su lugar y la respiración normalizada, uno cae en cuentas de que realmente no hay muchos muertos que llorar. Tampoco resultó tan crudo el invierno como nos anunciaron temporada tras temporada: Winter is coming, Winter is coming... Winter is here.