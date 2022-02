Esta vez Cartaginés fue el verdugo del Herediano y no su trampolín

Cartaginés tenía dos opciones: hundir al campeón nacional, cobrar cuentas pendientes y dar un paso al frente en el Torneo de Clausura 2022, o servirle de trampolín a Herediano y permitirle salir de la profunda crisis en la que se encuentra un equipo que hace apenas un par de meses se consagró.

El defensor de Herediano Ariel Soto (izquierda) no cubrió el balón como debía y volante de Cartaginés Allen Guevara se lo robó para generar el gol del gane brumoso. (JOHN DURAN)

Con sufrimiento incluido y sin mucho que le sobrara, los brumosos en esta ocasión eligieron bien y lanzaron un poco más de tierra al agujero profundo en el que está un Team que ya llegó a siete partidos sin ganar. Cuesta creerlo, pero es la realidad: el monarca del Apertura 2021 apenas tiene cinco puntos y es noveno, mientras que los centenarios brincaron hasta el segundo puesto con su gane 1 a 0 y suman 12 unidades.

Los dos equipos llegaron con infinidad de dudas por rendimientos individuales y colectivos, lo que hizo que el juego fuera cortado, de más lucha y entrega que de buen trato de la pelota. Eso sí, en medio de tantos temores, el menos timorato fue el conjunto de la Vieja Metrópoli.

Con mucha simplicidad, Géiner Segura logró que los suyos se vieran fuertes atrás, optó por jugar largo y pelear por la segunda pelota hasta golpear en el momento justo, con una acción que fabricó por completo Allen Guevara y definió Ronaldo Araya.

Por su parte, los rojiamarillos hoy en día son un plantel lleno de dudas, con muchos temores y que no logra mostrar a qué juega. En ataque producen poco o nada, se ven trabados y menos tienen definición. Por su parte, en defensa las grietas son constantes y ni los múltiples cambios de Jeaustin Campos generan algo.

El estratega está en la cuerda floja, no porque así lo diga la dirigencia, sino porque normalmente en este tipo de crisis los encargados de tomar decisiones siempre cortan la cabeza, más aún en Herediano.

Del lado de los centenarios, no solo dejaron atrás dos fechas sin triunfar, sino que también se sacudieron de una racha de casi tres años sin vencer a los florenses en el Fello (cuatro derrotas y un empate).

Miedo a perder

Cuando se pasa un mal momento en el fútbol hasta lo más básico y sencillo sale mal. Incluso, aparecen los miedos, las inseguridades en los jugadores y hasta el cuerpo técnico y por ende, todos priorizan no arriesgar.

Con este gran temor llegaron Cartaginés y Herediano a un duelo clave en el Fello Meza. Más allá de que el certamen apenas se inicia, los campeones nacionales acarreaban seis duelos sin ganar y los de la parte alta se alejaban cada vez más, mientras que los brumosos venían de recibir dos bofetadas que los hicieron tambalearse.

El panorama generó un ambiente de dudas en los dos rivales, al punto que hasta un pase o un remate solo ante el marco resultaron complejos de realizar en la inicial. Por ende, el duelo tuvo más faltas y servicios imprecisos que acciones de peligro en la primera media hora.

De a poco, los de casa se animaron, impulsados por su gente fueron sacando esos fantasmas de la cabeza y encimaron a unos rojiamarillos que por lapsos hasta pecaron de inocentes o, en realidad, fueron consumidos por esa falta de confianza que los carcome e impide ver a esa versión afinada, intensa y enfocada que levantó la copa hace un par de meses con Jeaustin Campos.

Precisamente Campos sabe muy bien lo que ocurre y por lo mismo sacudió su banquillo, realizó seis cambios en su alineación, dejando en el banquillo hasta a figuras como Gerson Torres, José Guillermo Ortiz o Aarón Salazar, entre otros. La apuesta por buscar un despertar no funcionó para nada y en el arranque fueron inoperantes.

Es más, los centenarios pudieron abrir el marcador mucho antes, pero Bryan Segura tuvo dos tapadas claves y luego Jeikel Venegas no supo qué hacer en dos ocasiones inmejorables para definir. La baja de Marcel Hernández (expulsado) pesa y mucho para Géiner Segura y los suyos, más ante oponentes con tantas dudas.

En medio del descontrol y cuando parecía que el 0 a 0 se mantendría para el descanso, se dio una de esas acciones que mejor ejemplifica la duda que embarga al Herediano: despeje largo de Kevin Briceño, Ariel Soto intentó cubrir el balón contra la línea de fondo, pero se durmió y Allen Guevara le robó la redonda para luego habilitar a Ronaldo Araya, quien definió solo con el marco abierto en el minuto 44′.

Muchísimo mérito para Guevara, quien fue más inteligente que todos y no tuvo la más mínima duda en su cabeza, caso contrario a Soto, quien no pudo resolver algo básico y sencillo.

Campos no perdonó

Si Jeaustin Campos intentó mandar un mensaje a su camerino con los seis ajustes que hizo en la alineación titular que colocó, nada de esto le funcionó y su equipo tuvo muchísimos más problemas para generar, marcar y funcionar como una unidad en la inicial.

Sin embargo, si algo tiene Campos es que no le tiembla la mano y no perdona. Al descanso realizó cuatro variantes, la primera la de Ariel Soto (Aarón Salazar), a quien no le pasó por alto su fallo garrafal. Lo mismo hizo al introducir a Waylon Francis, Gerson Torres y José Guillermo Ortiz.

En parte se podría decir que a Jeaustin le funcionaron sus ajustes, tomando en cuenta que se apoderó de la pelota y pasó a controlar, aunque no fue necesariamente por lo que hizo el Team, sino más que todo porque los locales regalaron la redonda, retrocedieron metros en la cancha y extrañamente prefirieron quedar a merced de su rival.

El duelo tenía todo para que los centenarios liquidaran y golpearan a unos florenses con muy pocas ideas, por no decir nulas, que no elaboran con claridad y para reiterar, no tienen confianza. No obstante, Segura prefirió sufrir, nunca optó por circular la pelota de un lugar a otro y pensó que la contra le daría frutos, pero no.

Si no hay angustia no tiene el sello de Cartaginés y así fue hasta el final, sin importar lo inoperante y débil que es hoy en día el campeón.

Ficha del juego:

Cartaginés:

Titulares: Kevin Briceño, José Luis Quirós, Víctor Murillo, Daniel Chacón, Dylan Flores, William Quirós, Carlos Barahona, Jeikel Venegas, Luis Ronaldo Araya, Mauricio Montero y Allen Guevara. DT. Géiner Segura.

Cambios: Paolo Jiménez (Araya, al 77′), José Gabriel Vargas (Flores, al 83′), Derrickson Quirós (Montero, al 83′) y Jesús Chaves (Venegas, 92′).

Herediano:

Titulares: Bryan Segura, Jewison Bennette, Juan Miguel Basulto, Diego González, Orlando Galo, Jonathan McDonald, Keysher Fuller, Yeltsin Tejeda, Ariel Soto, Luis Miguel Franco y Kenneth Vargas. DT. Jeaustin Campos.

Cambios: Waylon Francis (González, al 46′), Gerson Torres (Franco, al 46′), Aarón Salazar (Soto, al 46′), José Guillermo Ortiz (Bennette, al 46′) y Jostin Daly (Vargas, al 72′).

Goles: 1-0 (44′): Araya (Guevara). Árbitros: Hugo Cruz con Enmanuel Alvarado, Octavio Jara y Pablo Camacho. Estadio: José Rafael “Fello” Meza, 11 a. m.