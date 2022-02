Esta versión del Cartaginés sufre mucho pero festeja más

Un Cartaginés que no sufra hasta el último suspiro, sin duda que no sería el verdadero Cartaginés. Está en el ADN de los brumosos llevar esa angustia consigo siempre y ponerle los nervios de punta a sus aficionados. Eso sí, esta versión del Clausura 2022 festeja mucho más de lo que se aflige y ante el Sporting FC no fue la excepción.

El creativo Ronaldo Araya fue protagonista en el triunfo de Cartaginés ante Sporting FC, en la fecha cuatro del Torneo de Clausura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Si piensa que soy exagerado, posiblemente no conoce la historia de los centenarios, pero el gane de la fecha cuatro es el mejor ejemplo del dramatismo habitual en la Vieja Metrópoli: los blanquiazules empezaron perdieron, tuvieron un primer tiempo para el olvido, se lavaron la cara en el complemento, empataron, se pusieron arriba y en el minuto 95 se pitó un penal en su contra que terminó desperdiciando Diego Madrigal en el 97, para que el duelo culminara con victoria 2 a 1 para los locales.

No es crítica para el técnico Géiner Segura y sus dirigidos, todo lo contrario, hay que resaltar que este plantel que encabeza tropieza y se levanta, su mentalidad es mucho más fuerte que versiones de antaño y lo más importante es que tiene respuestas futbolísticas para revertir una noche que no pintaba nada bien.

Por algo Segura tiene a su equipo en el primer lugar con nueve puntos de 12 posibles y hasta en la única derrota que acumula (ante Guadalupe en el debut) fue superior al adversario.

Incluso, hay otro dato a resaltar y es que en las últimas tres jornadas Cartaginés remontó para sumar de a tres. Primero lo hizo ante Pérez Zeledón (gane 2 a 1), luego fue frente a Saprissa en dos ocasiones (triunfo 4 a 2) y ahora contra los josefinos.

No se puede tapar que Sporting dominó o fue mejor en gran parte del choque y mostró velocidad, dinámica y buena marca, pero pecó en la puntada final.

Giro total

El fútbol tiene esos detalles inexplicables que al mismo tiempo lo hacen un deporte apasionante. Cuesta entender por qué fue tan malo el primer tiempo del Cartaginés; claro, mucha de la culpa la tuvo el Sporting FC y un planteamiento impecable del técnico José Giacone.

La visita anuló los espacios con su línea de cinco, pero también tuvo mucha claridad para salir rápido y hacer lo más complejo en este deporte: jugar simple. Esas transiciones rápidas que van al costado y terminan con un centro no son las más vistosas para algunos aficionados, pero funcionan y complican siempre a las defensas.

Con esta fórmula, los josefinos fueron mucho mejores en la inicial, inquietaron mucho más y se quedaron cortos al irse al descanso con solo un 1 a 0. Geancarlo Castro perdonó en dos ocasiones inmejorables, Kevin Briceño también tuvo dos intervenciones providenciales y ante todo esto los locales no armaron nada; tan siquiera le llevaron la redonda a Marcel Hernández y dejaron una imagen muy pálida.

Es más, los blanquiazules cerraron la etapa inicial sin un solo disparo directo y con solo dos desviados, mientras que Sporting hizo casi todo bien, consiguió cuatro remates al arco, tres se fueron por muy poco y el tanto de Roy Miller fue una acción a táctica fija muy bien ejecutada en el minuto 23′.

Sin embargo, el pecado al no liquidar le pasó factura a Giacone y los suyos. El entrenador Géiner Segura recompuso, al fin apareció Ronaldo Araya, Allen Guevara pudo generar y el cambio de Jeikel Venegas metió más velocidad. Todo esto sumado a una actitud muy diferente.

El empate cayó en el 61′ por intermedio de Carlos Barahona, quien aprovechó un cobro de Michael Barrantes y tapó su error en la marca en el tanto de Miller. Por su parte, el 2 a 1 fue un premio a la buena presión y a la ambición por responder a la buena cantidad de público que llegó al Fello Meza a alentar a los suyos.

Araya definió en el 67′ con muy buena técnica luego de que Hernández asfixiara en la marca y el “10″ anticipara a Miller y luego acariciara la redonda.

Los josefinos no se dieron por muertos y lucharon hasta el final; es más, Diego Madrigal tuvo un penal para igualar en el 97′; no obstante, el volante lo falló.

Ficha del juego:

Cartaginés: 2

Titulares: Kevin Briceño, José Luis Quirós, Víctor Murillo, José Gabriel Vargas, Dylan Flores, Michael Barrantes, Carlos Barahona, Ronaldo Araya, Diego Sánchez, Allen Guevara y Marcel Hernández. DT. Géiner Segura.

Cambios: Jeikel Venegas (Flores, al 53′), Paolo Jiménez (Araya, al 78′), Mauricio Montero (Murillo, al 78′) y Byron Bonilla (Barrantes, al 88′).

Sporting FC: 1

Titulares: Adonis Pineda, Roy Miller, Cristopher Meneses, Yostin Salinas, Rigoberto Jiménez, Harry Rojas, Luis Flores, Giovanni Clunie, Barlon Sequeira, Geancarlo Castro y Róger Rojas. DT. José Giacone.

Cambios: Diego Madrigal (Castro, al 58′), Bryan Vega (Sequeira, al 58′), Lauro Cazal (Rojas, al 64′) y Jonathan Martínez (Clunie, al 70′),

Goles: 0-1 (23′): Miller (Flores). 1-1 (61′): Barahona (Barrantes). 2-1 (67′): Araya (balón suelto). Árbitros: Josué Ugalde con William Chow y Víctor Robles. Estadio: José Rafael “Fello” Meza, 8 p. m.