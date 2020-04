En su defensa, el vicepresidente de Alfaro dijo a CR Hoy y El Observador, que se trató de un regalo personal, que no involucra a la Federación, ya que la alcaldesa y su esposa son muy amigas. La Nación intentó tener la versión de Alfaro desde la semana anterior, pero en dos ocasiones señaló que no se referirá a la acusación,a la espera de la comunicación oficial para tomar las medidas respectivas. Por su parte, Chaves no ha respondido a las llamadas que se le han realizado.