El paso a paso del escándalo del WhatsApp de los árbitros: ¿cómo se dio y por qué?

El miércoles 8 de enero salieron a la luz pantallazos de conversaciones privadas de los árbitros en un chat de WhatsApp. Los réferis hacían referencia a tener mano dura con el técnico de Saprissa Jeaustin Campos, tras las críticas que realizó el timonel luego del clásico.

Las secuelas de este escándalo no se hicieron esperar. Le explicamos todo lo que ocurrió y lo que se sabe hasta ahora:

¿Qué generó el malestar de los árbitros?

Luego del clásico entre Saprissa y Alajuelense, del viernes anterior, el técnico Jeaustin Campos criticó la labor del cuarteto arbitral y en especial lo hecho por el central, Juan Gabriel Calderón. El estratega morado tildó a los réferis de soberbios, además, enfatizó en que no están altura y “por eso es que ya no van a los mundiales, ya casi no hay internacionales y cuando salen, son unos desastres”.

Árbitro Pedro Navarro rechaza que confabulen contra algún equipo

¿En qué lugar se dieron los comentarios de los árbitros?

Los árbitros tienen un chat de WhatsApp en el que están los de Primera División y Liga de Ascenso. Los comentarios se dieron en privado en este grupo y varios réferis dieron su parecer sobre lo que señaló Jeaustin Campos.

¿Cómo se dieron a conocer los mensajes?

Alguno de los miembros del chat de WhatsApp de los árbitros tomó pantallazos de las conversaciones. Se desconoce aún cómo llegaron al periodista Kevin Jiménez, quien los publicó en exclusiva en sus redes sociales.

¿Qué decían los mensajes?

En las conversaciones que salieron a la luz se hace referencia a las críticas que lanzó Jeaustin Campos tras el clásico ante Alajuelense y a sus cuestionamientos:

“Yo les pregunto, ¿qué están esperando para tomar decisiones? Esto es todo lo que ustedes tienen que leer para ver si acaso hay un cambio cuando se le dirija a este señor”, se le atribuyen a Octavio Jara.

“No está hablando de Juan Gabriel Calderón, está hablando del gremio y está en nuestras manos tomar decisiones”, escribió Hugo Cruz.

Por su parte, Pedro Navarro respondió: “Mucha poesía, seamos ejecutivos”.

De igual manera, en uno de los textos David Gómez recalcó: “Dejemos de pensar que si se pone o no se pone, todos en la cancha sabemos lo que es este señor... siempre ha salido hablando de nosotros, lo hacía en Herediano y en Saprissa desde la fecha uno... No es ir predispuesto, pero sí es darle a entender que las cosas no son así”.

EXCL: Los árbitros se unirán por el gremio y tomarán decisiones tras las declaraciones de Jeaustin Campos sobre Juan Gabriel Calderon. 😮



Aquí chats exclusivos del Grupo de WhatsApp de los árbitros donde hablan del tema 👇🏼 pic.twitter.com/wjTLzY2Hni — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) February 8, 2023

¿Cuál fue la reacción de Saprissa?

Los morados se mostraron alarmados, señalaron que era clara intención de los árbitros de tomar represalias contra Saprissa, ante las críticas del técnico Jeaustin Campos. Calificaron lo ocurrido de lamentable, muy grave y hasta recalcaron que se puso en duda la credibilidad de quienes deberían impartir justicia.

Así mismo, pidieron que se abriera una investigación y solicitaron una reunión con Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, y con Victoria Gamboa Ross, jerarca de la Unafut. Tras esta encerrona bajaron el tono.

¿Qué posición tomaron los árbitros?

El réferi Pedro Navarro fue quien dio la cara en nombre del gremio. De inmediato reconoció que cometieron un error con algunas frases que generaron dudas, pero descartó por completo que estuvieran confabulando contra Saprissa, Jeaustin Campos o cualquier otro club. Navarro enfatizó que todo se dio en una conversación privada y que fue un desahogo, ya que nunca pueden hablar y siempre están expuestos a faltas de respeto de los protagonistas.

El experimentado réferi aclaró que: “Lo que decimos de mano dura, es aplicar el reglamento”.

El árbitro Pedro Navarro (izquierda) dio la cara, como representante de los réferis, ante polémica por mensajes filtrados. Comentarios del técnico de Saprissa Jeaustin Campos molestaron a los silbateros. (La Nación)

¿Los árbitros tomarán alguna medida ante la publicación de los mensajes?

Pedro Navarro, en representación de los árbitros, confirmó que iniciarán acciones legales en contra de la persona que hizo pública la conversación privada del grupo de WhatsApp. Es decir, no lo harán contra quien lo filtró, que aún no saben quién fue, sino contra el periodista que posteó los pantallazos (en teoría, Kevin Jiménez).

¿Qué hizo la Federación Costarricense de Fútbol y la Unafut?

El mismo jueves realizó una reunión, en la que participaron representantes del arbitraje, la Fedefútbol y los equipos de Primera. Según conoce La Nación, cada parte se comprometió a bajar el tono y buscar soluciones. Los clubes moderarán sus declaraciones, los silbateros explicaron que sus mensajes fueron un desahogo en privado, no sin antes reconocer que se equivocaron en al algunas frases. Adicionalmente, la Federación recomendó cerrar el chat de árbitros.

¿Cuál es el sentir de Jeaustin Campos tras la explicación?

Jeaustin comentó que la situación es muy grave y por lo tanto, queda en manos del presidente del club y la gerencia. Igualmente, señaló que “hay otros que han dicho cosas peores”. Campos recalcó que no tiene nada personal contra los réferis y está tranquilo.