“Es como hacer la carta del niño aunque estemos en enero, aquí se pide, se pide y se pide, pero usted puede pedir; ahora, lo que la institución tenga al alcance es un tema que ya no pasa por nosotros, ver figuras y buscar quienes vienen acoplarse a lo que ya se tiene para nosotros es fenomenal. Si Saprissa no se puede poner a la par de lo que ofrecen otros clubes es totalmente entendible, nosotros quisiéramos que se cumplieran casi que todas las solicitudes, pero hay que tener paciencia y seguir trabajando con el grupo que tenemos, que a mí me encanta”, comentó Cordero.