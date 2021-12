Erick Rodríguez: ‘El merecimiento no existe, pero merecíamos pasar por lo que hicimos en la serie’

Alajuelense vs Santos El técnico Erick Rodríguez lamentó que su equipo fallara en la definición ante Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo analiza el juego ante Alajuelense?

Estamos dolidos. Un error en la salida nos costó la serie. Tuvimos la posesión de la pelota pero no tuvimos la claridad en el último cuarto de cancha. La tuvo Javon (East), el Chino (Juan Diego Madrigal) la pegó en el palo. Cuando jugábamos mejor vino la expulsión y eso nos quitó fuerza. Aún así lo intentamos, llevamos el peso del partido. El merecimiento no existe, pero merecíamos pasar por lo que hicimos en la serie.

¿Qué viene ahora para el Santos?

Creo que el equipo ha venido creciendo mucho, se ha ido fortaleciendo en los últimos torneos y hemos clasificado en los dos últimos. En esta semifinal se hizo todo para pasar a la final, pero no tuvimos claridad en el último cuarto de cancha. Alajuelense hizo un buen bloque y en un contragolpe nos tomaron mal parados y anotaron.

¿Qué pasará con el grupo, habrá muchas salidas?

Nosotros venimos trabajando con muchachos como Isaac Salas y Pablo Fonseca, que hoy jugó. Tenemos que ir pensando en el recambio y creemos que están en nuestras divisiones menores y por eso les hemos estado dando minutos. Esperamos no tener que ir a buscar afuera y que los chicos demuestren que están para competir, porque hay mucho talento.

¿Cuál fue la debilidad que mostraron hoy?

La debilidad fue que no tuvimos claridad en el último cuarto, nos faltó más vértigo, no tuvimos esa claridad. Alajuelense se paró bien, nos respetó, se posicionó bien y no tuvimos espacios. La asignatura pendiente es la definición y fueron detalles que debemos ajustar; salimos orgullosos del equipo. Fuimos el equipo más estable, vinimos a competir, no sé si el gol de Johan (Venegas)o el de hoy de Gabriel Torres nos eliminó. El equipo me deja tranquilo porque fuimos competitivos.

¿Los rivales pueden desmantelar al Santos en los próximos días?

El 90% de los jugadores tiene contrato, la base del equipo sigue. El caso del Chino Madrigal es especial, porque él tenía un año de contrato, pero Santos le dio la posibilidad de salir a buscar un mejor contrato. Eso fue lo que molestó al doctor (Rafael Arias), porque Juan Diego aún tenía contrato.