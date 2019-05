Así lo explicó el propio Erick, en conferencia de prensa del 29 de julio anterior, cuando anunció su retiro temporal para tratar nuevamente el cáncer: “Hace año y medio tuve cáncer de testículo, del cual fui sometido a operación, que fue un éxito. Por un golpe, el testículo se me inflamó. Por ese golpe el tumor se me encapsuló ahí, lo sacaron todo y fue mínimo lo que se salió y tuvieron que ponerme una quimio. Seguí con tratamientos y tras resonancias y ultrasonidos salieron dos manchas en mi pecho. Había tres ganglios que tenían que sacar, sacaron dos y el tercero se desmoronaba, por lo que me van a dar quimioterapia preventiva”.