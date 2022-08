Erick Cabalceta: ‘No podía dormir cuando Agustín Lleida me llamó'

Erick Cabalceta ansía su debut con Alajuelense. Él quiere convencer con su fútbol para quedarse más tiempo en la Liga. (Prensa Alajuelense)

Erick Cabalceta se integró a Liga Deportiva Alajuelense este mismo lunes y está dispuesto a no dejar escapar esta oportunidad que tanto quería desde hacía mucho.

“Alegría, emoción, no podía dormir cuando Agustín Lleida me llamó, porque es algo que siempre uno quiere, llegar a una institución grande del país y ahora aprovechar la oportunidad por este torneo”, expresó Erick Cabalceta luego de su primera práctica con la Liga en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela.

“Demostrar lo que he venido haciendo, tratar de cumplir las expectativas tanto del cuerpo técnico como de la afición, que sé que es una afición fiel, pero exigente y espero que en este tiempo que esté acá poder seguir más, que eso es lo importante, quedarme acá y a demostrar. Ya entrené y a seguir luchando para poder jugar”, relató.

El defensor de 29 años se despertó con ilusión y con nervios. Iba hacia lo que sería su primer día con la Liga y confía en que sea muchos más, porque aunque firmó por lo que resta de este Apertura 2022 con el León, uno de sus propósitos es hacer los méritos suficientes para quedarse por más tiempo en el club.

“Yo venía un poco asustado, porque es un camerino de peso, con figuras, con buenos jugadores, pero la verdad que muy bien. Venía con miedo, pero ya sabía que son buenas personas y la verdad que me sentí como uno más desde el momento en el que llegué, me hicieron parte de esta familia manuda y aprovechar la oportunidad, que la estamos esperando y agradecido con todos, hasta con los compañeros que me recibieron de buena manera”, relató.

Cabalceta conocía a muchos de los jugadores que se encontró en el camerino en el CAR. Con algunos compartió en la Selección de Costa Rica, o en Carmelita.

“Estuve con Bernald Alfaro, con Yael López, con Miguel Andrés Ajú. A José Miguel Cubero lo conozco, con Alex López tuve unas conversaciones en partidos, en realidad a todos, los que conocía y a los que conocí hasta ahorita siento que los hubiera conocido desde años porque son buenas personas y estoy muy contento”, relató.

Y agregó: “Sorprendido también de todo esto, pero como reitero, volver a estar. Ya antes me habían comentado de que estuviera acá, pero por equis o ye razón no pude y ahora estar acá, vestir esta camisa es un sentimiento y aprovechar”.

Erick Cabalceta se siente afortunado por este presente que vive como rojinegro, también por lo que vivió anteriormente, con experiencias internacionales en Italia y al ser tomado en cuenta también por la Selección de El Salvador.

“Lo que voy a venir es a aportar lo que sé. La mucha o poca experiencia depende del tipo de persona como lo quiera ver, siempre vengo humilde a trabajar, a correr, a suda la camisa como todo mundo quiere, como me cataloga”, indicó.

Dijo que si uno u otro joven se le acerca, quiere estar ahí, hablando con ellos y aportarles un poco.

“Porque también sé que aquí viene mucho joven bueno, de buena calidad y también hay que estar con ellos y más que aportar experiencia es recibir la experiencia que tiene Celso Borges, Bryan Ruiz, Alex López y ellos. Como le digo, es un honor para mí estar aquí, ser compañero de ellos y esperando desde ya que todo me salga bien”.

El Apertura 2022 está en marcha y es un torneo fugaz, debido al Mundial de Qatar que empezará a finales de noviembre.

Pero en este corto tiempo, él tiene metas claras con Alajuelense.

“Es como complicado, lo hablaba con mi familia, con mi esposa, es un poco complicado, porque ya el torneo viene avanzado, están todos con un buen ritmo de juego, pero las ganas y el deseo de siempre estar aquí yo creo que me va a poder ayudar para ponerme a tono”.

De inmediato agregó: “Con esto no estoy diciendo que ya voy a jugar de titular, obviamente hay buenos jugadores con quienes hay que ir a luchar sanamente y esperando en Dios poder debutar con esta camisa y no solo venir ahorita por este torneo, sino quedarme más años”.

En Liga Deportiva Alajuelense creían que en cuestión de pocos días tendrían de vuelta a Giancarlo González. Sin embargo, el experimentado defensor requerirá más tiempo de lo pensado para estar disponible de nuevo y de inmediato, el club procedió con la contratación de Erick Cabalceta por lo que resta de este torneo.

‘Pipo’ se lesionó el pasado 2 de agosto, cuando Alajuelense recibía al Águila de El Salvador, en lo que fue el juego de vuelta de la fase preliminar de la Liga Concacaf.

“Giancarlo González inicialmente en el partido ante Águila del 2 de agosto presentó una dolencia en el pie derecho, tras una resonancia se detectó una tenosinovitis, que es una inflamación profunda del tendón y ligamento del pie”, informó Alajuelense este lunes a través de sus redes sociales.

El club detalló que luego de varios trabajos de rehabilitación, ‘Pipo’ no presentó mejoría, se infiltró y seguía la molestia.

“Tras una segunda resonancia desde otro ángulo, Giancarlo González presentó un edema óseo y estará entre 3 y 4 semanas fuera”, señaló Alajuelense.

Después de dar a conocer el parte médico de ‘Pipo’, la Liga le dio la bienvenida a Erick Cabalceta.