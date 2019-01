Los guadalupanos tuvieron un inicio paupérrimo, se vieron inoperantes en defensa y raquíticos en ataque. Más allá de ser su primera presentación, la lista de tareas pendientes es amplia y no hay espacio para relajarse, si se toma en cuenta que el ritmo del certamen es acelerado y el plantel no es amplio. Guadalupe no tiene espacio para relajarse y pese a que inició con 13 puntos de ventaja sobre el colero UCR, el equipo no se fortaleció de la mejor manera y puede flaquear.