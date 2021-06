“Uno siempre se prepara para eso, aunque a veces no me toque, siempre estoy en los entrenamientos tratando de hacerlo de la mejor manera para llegar al partido y darlo todo. Es muy importante, somos fuertes en casa, esperamos sacarle provecho a eso y seguir trabajando durante la semana, porque no se ha terminado, faltan 90 minutos y esperamos sacar el campeonato”, reseñó la mediocampista.