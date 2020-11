“Fue un duro golpe para nosotras, no nos lo esperábamos, trabajamos muy bien durante la semana pasada para el partido contra Heredia, pero son cosas que pasan. Hay cosas que no medimos, que no vemos que vayan a pasar y nos va a costar tal vez lo de las tres goleadoras, pero tenemos material de sobra para agarrar y tomar en cuenta para el clásico”, reiteró.