“Se nos complicó un poco más con la baja de Marianne (expulsada), pero creo que las chicas se comportaron bien. En la semana trabajamos sobre la presión tras pérdida, sobre esa intensidad cuando no teníamos pelota y era para no tener que hacer recorridos tan largos. Cuando no hacemos una buena presión el equipo tiene que regresar más hacia nuestra meta. Creo que lo entendieron muy bien y nos dio resultado”.